"Играли лучше соперника": Вербич считает, что Динамо не повезло в матче против Копенгагена

Словенский легионер прокомментировал ничью в поединке Лиги Европы.

Вингер "Динамо" Беньямин Вербич прокомментировал ничейный результат в матче третьего тура Лиги Европы против "Копенгагена" (1:1).

Слова Вербича приводит dynamo.kiev.ua.

"Не очень хороший результат, мы должны были сегодня выиграть. Мы пробовали все, чтобы три очка остались дома, но не получилось. Забили только один гол. Думаю, мы лучше играли, чем "Копенгаген", просто не смогли забить второй гол", - сказал Вербич.

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"Быстро пропущенный гол повлиял, соперник начал владеть инициативой, было тяжело. В первом тайме мы допустили много ошибок, но во втором тайме мы играли лучше, были моменты. Но нам не повезло", - добавил словенец.

Вербич подчеркнул, что "Динамо" уже не впервые прибавляет после перерыва:

"Уже третья или четвертая игра, когда мы начинаем играть лучше во втором тайме. Главный тренер сказал, чтобы прибавили в скорости, больше навязывали борьбы и бежали за спину. В первом тайме мы много ошибались, не могли зацепиться за мяч. "Копенгаген" проводил контратаки и для нас это было тяжело".

УНИАН также сообщал о том, что Алексей Михайличенко остался недоволен атакой "Динамо" в игре с "Копенгагеном".