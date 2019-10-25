"Быстрый гол наложил отпечаток": Михайличенко остался недоволен атакой Динамо в матче с датчанами

Наставник киевлян отметил, что команда потеряла два очка.

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко поделился впечатлениями от домашнего матча с "Копенгагеном" (1:1) в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

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Специалиста цитирует dynamo.kiev.ua.

"Не получилось конструктивно сыграть в атаке. Соперник сумел навязать нам борьбу, а нам не хватило скорости и комбинационной игры, чтобы от этой борьбы уйти. Кроме того, по ходу матча было видно, что многие верховые единоборства мы проиграли.

Безусловно, быстрый гол наложил свой отпечаток не только на первый тайм, но и на весь матч. Он нас поставил в не совсем удобное положение и привнес в действия команды небольшой дискомфорт. Но не скажу, что команда растерялась: ребята старались наладить свою игру, старались вести комбинационную игру, но далеко не все у них получалось", - отметил Михайличенко.

Главный тренер добавил, что главным разочарованием стал недостаток скорости:

"Это главная неудовлетворенность по итогам матча. С такой командой, как "Копенгаген", надо играть быстро. Не только с мячом, но и без мяча. Основная причина того, что не все у нас получалось в этой игре, связана как раз с недостатком скоростей".

Команды набрали по пять очков и продолжают делить первые два места в группе B. "Динамо" следующий матч проведет также против "Копенгагена", но на выезде. Игра пройдет 7 ноября.

УНИАН ранее сообщал, что "Александрия" сыграла вничью во Франции.