Академии Динамо и Шахтера вошли в топ-10 самых продуктивных в Европе

Два украинских клуба - среди лидеров по количеству воспитанников в топ-дивизионах.

Гранды украинского футбола "Динамо" и "Шахтер" вошли в топ-10 футбольных академий Европы по количеству воспитанников, которые выступают в высших дивизионах.

Соответствующий рейтинг представила обсерватория CIES.

"Динамо" в данном рейтинге расположилось на четвертом месте. 62 воспитанника киевского клуба (на семь игроков меньше, чем год назад) на данный момент выступают в высших дивизионах Европы.

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"Динамо" уступает только сербскому "Партизану" (75), нидерландскому "Аяксу" (72) и португальскому "Спортингу" (63).

"Шахтер" (54 воспитанника) занимает в рейтинге девятое место.

Отметим, что в расчет брались футболисты, которые в период с 15 до 21 года провели в структуре одного клуба не меньше трех лет.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинец Александр Зинченко вошел в список 101 лучшего футболиста АПЛ.