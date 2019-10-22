Академии Динамо и Шахтера вошли в топ-10 самых продуктивных в Европе
Гранды украинского футбола "Динамо" и "Шахтер" вошли в топ-10 футбольных академий Европы по количеству воспитанников, которые выступают в высших дивизионах.
Соответствующий рейтинг представила обсерватория CIES.
"Динамо" в данном рейтинге расположилось на четвертом месте. 62 воспитанника киевского клуба (на семь игроков меньше, чем год назад) на данный момент выступают в высших дивизионах Европы.
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"Динамо" уступает только сербскому "Партизану" (75), нидерландскому "Аяксу" (72) и португальскому "Спортингу" (63).
"Шахтер" (54 воспитанника) занимает в рейтинге девятое место.
Отметим, что в расчет брались футболисты, которые в период с 15 до 21 года провели в структуре одного клуба не меньше трех лет.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинец Александр Зинченко вошел в список 101 лучшего футболиста АПЛ.