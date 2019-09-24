Зинченко вошел в список из 101 лучшего футболиста английской Премьер-лиги

Еще один украинец Андрей Ярмоленко в список не вошел.

Футболист сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко вошел в топ-101 лучших игроков английской Премьер-лиги.

Такой рейтинг опубликовал портал FourFourTwo.

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Зинченко, который выступает в составе "горожан" на позиции левого защитника, занял 85-е место. Он опередил многих известных игроков, среди которых Антони Марсьяль из "Манчестер Юнайтед", Руи Патрисиу из "Вулверхэмптона" и другие.

Список возглавил центральный защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, а в топ-3 вошли вингер "Ман Сити" Рахим Стерлинг и плеймейкер "горожан" Кевин де Брюйне.

Еще один украинец Андрей Ярмоленко из "Вест Хэма" в рейтинг не вошел.

22-летний Зинченко в нынешнем сезоне провел за команду Пепа Гвардиолы пять матчей в АПЛ и один - в Лиге чемпионов. Украинец является двукратным чемпионом Англии.

УНИАН ранее сообщал, что Зинченко впервые с апреля не попал в заявку "Ман Сити" на игру.