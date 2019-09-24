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Зинченко вошел в список из 101 лучшего футболиста английской Премьер-лиги

09:39, 24 сентября 2019
Футбол
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Александр Зинченко / REUTERS

Такой рейтинг опубликовал портал FourFourTwo.

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Зинченко, который выступает в составе "горожан" на позиции левого защитника, занял 85-е место. Он опередил многих известных игроков, среди которых Антони Марсьяль из "Манчестер Юнайтед", Руи Патрисиу из "Вулверхэмптона" и другие.

Список возглавил центральный защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, а в топ-3 вошли вингер "Ман Сити" Рахим Стерлинг и плеймейкер "горожан" Кевин де Брюйне.

Еще один украинец Андрей Ярмоленко из "Вест Хэма" в рейтинг не вошел.

22-летний Зинченко в нынешнем сезоне провел за команду Пепа Гвардиолы пять матчей в АПЛ и один -  в Лиге чемпионов. Украинец является двукратным чемпионом Англии.

УНИАН ранее сообщал, что Зинченко впервые с апреля не попал в заявку "Ман Сити" на игру.

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Теги: #футбол#Александр Зинченко#Манчестер Сити