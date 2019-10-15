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Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 14 октября

00:21, 15 октября 2019
Футбол
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Англичане поиздевались над Болгарией / REUTERS

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Группа A

Косово - Черногория - 2:0

Болгария - Англия - 0:6

Положение команд: Англия - 15 очков (6 матчей), Чехия - 12 (6), Косово - 11 (6), Черногория - 3 (7), Болгария - 3 (7).

Группа B

Украина - Португалия - 2:1

Литва - Сербия - 1:2

Положение команд: Украина - 19 очков (7 матчей), Португалия - 11 (6), Сербия - 10 (6), Люксембург - 4 (6), Литва - 1 (7).

Группа H

Молдова - Албания - 0:4

Франция - Турция - 1:1

Исландия - Андорра - 2:0

Положение команд: Турция - 19 очков (8 матчей), Франция - 19 (8), Исландия - 15 (8), Албания - 12 (8), Андорра - 3 (8), Молдова - 3 (8).

УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей квалификации Евро-2020 13 октября.

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Теги: #футбол#Евро-2020