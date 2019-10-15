Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 14 октября

Сборная Украины в меньшинстве обыграла Португалию, Англия унизила Болгарию, а французы не сумели дожать Турцию.

14 октября состоялось семь матчей квалификации Евро-2020 в группах A, B и H. Читайте такжеУкраина героически обыграла Португалию и досрочно вышла на Евро-2020 Группа A Косово - Черногория - 2:0 Болгария - Англия - 0:6 Положение команд: Англия - 15 очков (6 матчей), Чехия - 12 (6), Косово - 11 (6), Черногория - 3 (7), Болгария - 3 (7). Группа B Украина - Португалия - 2:1 Литва - Сербия - 1:2 Положение команд: Украина - 19 очков (7 матчей), Португалия - 11 (6), Сербия - 10 (6), Люксембург - 4 (6), Литва - 1 (7). Группа H Молдова - Албания - 0:4 Франция - Турция - 1:1 Исландия - Андорра - 2:0 Положение команд: Турция - 19 очков (8 матчей), Франция - 19 (8), Исландия - 15 (8), Албания - 12 (8), Андорра - 3 (8), Молдова - 3 (8). УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей квалификации Евро-2020 13 октября.

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