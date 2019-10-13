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Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 13 октября

23:49, 13 октября 2019
Футбол
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Немцы разгромили Эстонию / REUTERS

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Группа С

Беларусь - Нидерланды - 1:2

Эстония - Германия - 0:3

Положение команд: Нидерланды - 15 очков (6 матчей), Германия - 15 (6), Северная Ирландия - 12 (6), Беларусь - 4 (7), Эстония - 1 (7).

Группа E

Венгрия - Азербайджан - 1:0

Уэльс - Хорватия - 1:1

Положение команд: Хорватия - 14 очков (7 матчей), Венгрия - 12 (7), Словакия - 10 (6), Уэльс - 8 (6), Азербайджан - 1 (6).

Группа G

Польша - Македония - 2:0

Словения - Австрия - 0:1

Положение команд: Польша - 19 очков (8 матчей), Австрия - 16 (8), Северная Македония - 11 (8), Словения - 11 (8), Израиль - 8 (7), Латвия - 0 (7).

Группа I

Казахстан - Бельгия - 0:2

Шотландия - Сан-Марино - 6:0

Кипр - Россия - 0:5

Положение команд: Бельгия - 24 очка (8 матчей), Россия - 21 (8), Кипр - 10 (8), Шотландия - 9 (8), Казахстан - 7 (8), Сан-Марино - 0 (8).

УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей квалификации Евро-2020 12 октября.

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Теги: #футбол#Евро-2020