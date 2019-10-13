Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 13 октября
13 октября состоялось девять матчей квалификации Евро-2020 в группах C, E, G и I.
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Группа С
Беларусь - Нидерланды - 1:2
Эстония - Германия - 0:3
Положение команд: Нидерланды - 15 очков (6 матчей), Германия - 15 (6), Северная Ирландия - 12 (6), Беларусь - 4 (7), Эстония - 1 (7).
Группа E
Венгрия - Азербайджан - 1:0
Уэльс - Хорватия - 1:1
Положение команд: Хорватия - 14 очков (7 матчей), Венгрия - 12 (7), Словакия - 10 (6), Уэльс - 8 (6), Азербайджан - 1 (6).
Группа G
Польша - Македония - 2:0
Словения - Австрия - 0:1
Положение команд: Польша - 19 очков (8 матчей), Австрия - 16 (8), Северная Македония - 11 (8), Словения - 11 (8), Израиль - 8 (7), Латвия - 0 (7).
Группа I
Казахстан - Бельгия - 0:2
Шотландия - Сан-Марино - 6:0
Кипр - Россия - 0:5
Положение команд: Бельгия - 24 очка (8 матчей), Россия - 21 (8), Кипр - 10 (8), Шотландия - 9 (8), Казахстан - 7 (8), Сан-Марино - 0 (8).
УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей квалификации Евро-2020 12 октября.