Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 13 октября

Россияне разгромили Кипр и вышли на Евро-2020, Польша после победы над македонцами также досрочно вышла в финальную часть турнира.

13 октября состоялось девять матчей квалификации Евро-2020 в группах C, E, G и I. Читайте такжеОтбор на Евро-2020: расписание матчей восьмого тура Группа С Беларусь - Нидерланды - 1:2 Эстония - Германия - 0:3 Положение команд: Нидерланды - 15 очков (6 матчей), Германия - 15 (6), Северная Ирландия - 12 (6), Беларусь - 4 (7), Эстония - 1 (7). Группа E Венгрия - Азербайджан - 1:0 Уэльс - Хорватия - 1:1 Положение команд: Хорватия - 14 очков (7 матчей), Венгрия - 12 (7), Словакия - 10 (6), Уэльс - 8 (6), Азербайджан - 1 (6). Группа G Польша - Македония - 2:0 Словения - Австрия - 0:1 Положение команд: Польша - 19 очков (8 матчей), Австрия - 16 (8), Северная Македония - 11 (8), Словения - 11 (8), Израиль - 8 (7), Латвия - 0 (7). Группа I Казахстан - Бельгия - 0:2 Шотландия - Сан-Марино - 6:0 Кипр - Россия - 0:5 Положение команд: Бельгия - 24 очка (8 матчей), Россия - 21 (8), Кипр - 10 (8), Шотландия - 9 (8), Казахстан - 7 (8), Сан-Марино - 0 (8). УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей квалификации Евро-2020 12 октября.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter