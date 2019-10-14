Украина героически обыграла Португалию и досрочно вышла на Евро-2020 (фото)

Украинцы одержали историческую победу в Киеве.

14 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве состоялся матч отбора на Евро-2020, в котором сборная Украины принимала Португалию.

Команда Андрея Шевченко праздновала победу со счетом 2:1.

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В первом тайме португальцы пытались контролировать мяч, но делали это не очень уверенно. Сборная Украины, в свою очередь, воспользовалась шансом уже во второй атаке. Степаненко заработал угловой, который подал Марлос, а Яремчук на добивании отправил мяч в ворота гостей.

Команда Шевченко почувствовала уверенность и на 27-й минуте реализовала еще один эпизод. Миколенко на фланге неожиданно прошел оппонента и моментально отдал пас в центр штрафной, где от опеки оторвался Ярмоленко и расстрелял ворота Патрисиу. До перерыва шансами гостей можно назвать два удара со штрафного от Роналду, но оба раза на пути мяча оказывались защитники.

У португальцев во втором тайме на поле вышел Жоау Фелиш, однако острота все также исходила от Роналду. Форвард "Ювентуса" сначала пробил со штрафного - Пятов с трудом отразил угрозу. Затем Криштиану пробивал уже с игры - мяч после рикошета шел в дальний угол, но вратарь "Шахтера" в красивом прыжке спас Украину.

Все перевернул арбитр Тейлор на 72-й минуте. Степаненко за игру рукой получил вторую желтую и оставил нашу сборную в меньшинстве, а португальцы получили право пробить пенальти. Наказание исполнил Роналду - 2:1. Португалец забил 700-й гол в своей карьере. Шевченко сразу убрал с поля Яремчука и сборная Украины без форварда ушла в глубокую защиту.

Самым сложным отрезком стали последние минуты. Роналду после подачи с фланга пробил головой - Пятов в прыжке спас нашу команду. Практически сразу Данилу нанес дальний удар и украинцев спас каркас ворот. Сборная Украины сумела удержать победу в меньшинстве.

Украина - Португалия - 2:1

Голы: Яремчук, 6, Ярмоленко, 27 - Роналду, 72

Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко (Пластун, 90+4), Зинченко, Степаненко, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук (Коваленко, 73), Марлос (Коноплянка, 63)

Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу, Моутиньо (Фернандеш, 56), Мариу (Брума, 68), Б. Силва, Роналду, Гедеш (Фелиш, 46)

Предупреждения: Степаненко, Ярмоленко, Зинченко, Коваленко - Пепе, Диаш

Удаление: Степаненко, 72 (вторая желтая)

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Украина добыла шестую победу и набрала 19 очков, выиграв группу B. Судьба второй путевки на Евро-2020 решится между Сербией и Португалией - команды разделяет один пункт.

Украинцы заключительный матч квалификации проведут 17 ноября против Сербии на выезде, но эта игра уже не будет иметь турнирного значения для подопечных Шевченко.

Сборная Украины впервые в своей истории напрямую вышла на чемпионат Европы. На Евро-2012 украинцы имели статус хозяев, а на Евро-2016 пробились через раунд плей-офф.

УНИАН ранее сообщал, что определились очередные участники Евро-2020.