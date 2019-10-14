Определились еще два участника Евро-2020

Досрочные путевки в финальную часть турнира завоевали Польша и Россия.

Сборные Польши и России добыли очередные досрочные путевки на чемпионат Европы-2020.

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Обе команды сделали это по итогам матчей восьмого тура квалификации. Россияне сумели разгромить Кипр со счетом 5:0 на выезде, а поляки дома разобрались с Северной Македонией - 2:0.

Сборная Польши после восьми туров набрала 19 очков и на три пункта опережает Австрию, тогда как македонцы отстали от лидера группы G уже на восемь очков.

Россияне набрали 21 очко в группе I и оторвались на 11 пунктов от Кипра. Команда занимает второе место с отставанием от Бельгии в три очка.

Первые две путевки в финальную часть континентального первенства завоевали Бельгия и Италия.

УНИАН ранее сообщал о всех результатах отбора на Евро-2020 13 октября.