"Спасибо, что живем игрой, а не войной": футболисты УПЛ поздравили с Днем защитника Украины (видео)

Спортсмены поздравили военных.

Футболисты украинской Премьер-лиги снялись в ролике, который посвящен Дню защитника Украины.

Видео появилось в Instagram-аккаунте Премьер-лиги.

В съемках приняли участие голкипер "Динамо" Георгий Бущан, хавбеки "Зари" Владлен Юрченко и Богдан Леднев, вратарь "Мариуполя" Рустам Худжамов и другие футболисты.

"Спасибо тебе, что живем игрой, а не войной. Что не боимся поднять глаза к небу. Что слышим грохот стадиона, а не снарядов. За свободу, настоящую свободу. Возвращайся домой живым", - гласит обращение.

УНИАН ранее сообщал, что футболист "Зари" признан лучшим игроком сентября в УПЛ.