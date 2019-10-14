"Спасибо, что живем игрой, а не войной": футболисты УПЛ поздравили с Днем защитника Украины (видео)
14:26, 14 октября 2019Футбол
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Спортсмены поздравили военных.
Футболисты поблагодарили, что могут играть в футбол / фото: ФК Заря
Футболисты украинской Премьер-лиги снялись в ролике, который посвящен Дню защитника Украины.
Видео появилось в Instagram-аккаунте Премьер-лиги.
В съемках приняли участие голкипер "Динамо" Георгий Бущан, хавбеки "Зари" Владлен Юрченко и Богдан Леднев, вратарь "Мариуполя" Рустам Худжамов и другие футболисты.
"Спасибо тебе, что живем игрой, а не войной. Что не боимся поднять глаза к небу. Что слышим грохот стадиона, а не снарядов. За свободу, настоящую свободу. Возвращайся домой живым", - гласит обращение.
УНИАН ранее сообщал, что футболист "Зари" признан лучшим игроком сентября в УПЛ.
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