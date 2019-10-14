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"Спасибо, что живем игрой, а не войной": футболисты УПЛ поздравили с Днем защитника Украины (видео)

14:26, 14 октября 2019
Футбол
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Футболисты поблагодарили, что могут играть в футбол / фото: ФК Заря

Видео появилось в Instagram-аккаунте Премьер-лиги.

В съемках приняли участие голкипер "Динамо" Георгий Бущан, хавбеки "Зари" Владлен Юрченко и Богдан Леднев, вратарь "Мариуполя" Рустам Худжамов и другие футболисты.

"Спасибо тебе, что живем игрой, а не войной. Что не боимся поднять глаза к небу. Что слышим грохот стадиона, а не снарядов. За свободу, настоящую свободу. Возвращайся домой живым", - гласит обращение.

УНИАН ранее сообщал, что футболист "Зари" признан лучшим игроком сентября в УПЛ.

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Теги: #футбол#УПЛ#День защитника Украины