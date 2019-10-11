Футболист Зари признан лучшим игроком сентября в УПЛ (фото)

Лучшим тренером стал наставник "Десны".

Украинская Премьер-лига подвела итоги голосования по лучшим футболисту и тренеру сентября. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ. Лучшим игроком стал защитник "Зари" Богдан Михайличенко, который набрал 34% голосов. В тройку вошли нападающий "Десны" Александр Филиппов (16%) и полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена (15%). Кроме того, на награду претендовали Марлос (13%), Егор Картушов (11%), Жуниор Мораес (6%), Владислав Калитвинцев (4%) и Евгений Смирный (1%). Лучшим тренером месяца стал наставник черниговской "Десны" Александр Рябоконь, который получил 41% голосов. 40% набрал главный тренер "Зари" Виктор Скрипник. В голосовании приняло участие порядка 2000 болельщиков. УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей десятого тура УПЛ.

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