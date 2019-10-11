Футболист Зари признан лучшим игроком сентября в УПЛ (фото)
12:47, 11 октября 2019Футбол
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Лучшим тренером стал наставник "Десны".
Михайличенко победил в голосовании болельщиков / фото: ФК Заря
Украинская Премьер-лига подвела итоги голосования по лучшим футболисту и тренеру сентября.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Лучшим игроком стал защитник "Зари" Богдан Михайличенко, который набрал 34% голосов.
В тройку вошли нападающий "Десны" Александр Филиппов (16%) и полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена (15%).
Кроме того, на награду претендовали Марлос (13%), Егор Картушов (11%), Жуниор Мораес (6%), Владислав Калитвинцев (4%) и Евгений Смирный (1%).
Лучшим тренером месяца стал наставник черниговской "Десны" Александр Рябоконь, который получил 41% голосов. 40% набрал главный тренер "Зари" Виктор Скрипник.
upl.ua
В голосовании приняло участие порядка 2000 болельщиков.
УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей десятого тура УПЛ.
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