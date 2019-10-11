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Футболист Зари признан лучшим игроком сентября в УПЛ (фото)

12:47, 11 октября 2019
Футбол
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Михайличенко победил в голосовании болельщиков / фото: ФК Заря

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Лучшим игроком стал защитник "Зари" Богдан Михайличенко, который набрал 34% голосов.

В тройку вошли нападающий "Десны" Александр Филиппов (16%) и полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена (15%).

Кроме того, на награду претендовали Марлос (13%), Егор Картушов (11%), Жуниор Мораес (6%), Владислав Калитвинцев (4%) и Евгений Смирный (1%).

Лучшим тренером месяца стал наставник черниговской "Десны" Александр Рябоконь, который получил 41% голосов. 40% набрал главный тренер "Зари" Виктор Скрипник.

upl.ua

В голосовании приняло участие порядка 2000 болельщиков.

УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей десятого тура УПЛ.

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Теги: #Десна#Заря#УПЛ