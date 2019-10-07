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Форвард Динамо признан лучшим игроком 10-го тура УПЛ (фото)

14:07, 07 октября 2019
Футбол
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Артем Беседин оформил дубль / фото: ФК Динамо Киев

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

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В матче десятого тура против "Колоса" Беседин оформил дубль, а также заработал пенальти. Форвард помог "Динамо" одержать победу со счетом 4:0.

Эксперты УПЛ проголосовали за Беседина единогласно.

В состав экспертного совета УПЛ входят Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Виктор Грачев и Олег Венглинский.

upl.ua

УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей 10-го тура УПЛ.

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Теги: #Динамо#УПЛ#Артем Беседин