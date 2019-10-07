Форвард Динамо признан лучшим игроком 10-го тура УПЛ (фото)

Артем Беседин помог киевлянам обыграть "Колос".

Экспертный совет УПЛ признал нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина лучшим игроком по итогам 10-го тура чемпионата.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

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В матче десятого тура против "Колоса" Беседин оформил дубль, а также заработал пенальти. Форвард помог "Динамо" одержать победу со счетом 4:0.

Эксперты УПЛ проголосовали за Беседина единогласно.

В состав экспертного совета УПЛ входят Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Виктор Грачев и Олег Венглинский.

УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей 10-го тура УПЛ.