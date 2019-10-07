Форвард Динамо признан лучшим игроком 10-го тура УПЛ (фото)
14:07, 07 октября 2019Футбол
58 0
Артем Беседин помог киевлянам обыграть "Колос".
Артем Беседин оформил дубль / фото: ФК Динамо Киев
Экспертный совет УПЛ признал нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина лучшим игроком по итогам 10-го тура чемпионата.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Читайте такжеДинамо разгромило Колос в матче с двумя удалениями и тремя пенальти
В матче десятого тура против "Колоса" Беседин оформил дубль, а также заработал пенальти. Форвард помог "Динамо" одержать победу со счетом 4:0.
Эксперты УПЛ проголосовали за Беседина единогласно.
В состав экспертного совета УПЛ входят Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Виктор Грачев и Олег Венглинский.
upl.ua
УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей 10-го тура УПЛ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter