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Украинская Премьер-лига: результаты матчей 10-го тура, таблица

23:05, 06 октября 2019
Футбол
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Динамо забило Колосу четыре гола / фото: ФК Динамо

"Шахтер" одержал десятую подряд победу в УПЛ текущего сезона, а "Динамо" - четвертую подряд. "Десна" минимально обыграла "Олимпик" и удерживает равенство очков с киевлянами.

Результаты матчей

"Ворскла" - "Мариуполь" - 1:1 

Голы: Васин, 90+3 - Чоботенко, 57

"Десна" - "Олимпик" - 1:0 

Гол: А. Фаворов, 90

"Львов" - "Заря" - 0:0

"Днепр-1" - "Шахтер" - 0:2 

Голы: Мораес, 4, Тайсон, 83

"Колос" - "Динамо" - 0:4 

Голы: Цыганков, 56 (с пенальти), Беседин, 66, 81, Вербич, 90+5 (с пенальти)

"Александрия" - "Карпаты" - 2:1 

Голы: Гречишкин, 50, Бабогло, 82 - Халл, 58

Турнирная таблица

УНИАН ранее опубликовал видеообзор матча "Днепр-1" - "Шахтер".

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Теги: #Динамо#футбол#Шахтер#Десна#Заря#УПЛ