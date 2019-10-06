Украинская Премьер-лига: результаты матчей 10-го тура, таблица

Гранды избежали потери очков.

С 5 по 6 октября прошли матчи десятого тура чемпионата Украины по футболу. "Шахтер" одержал десятую подряд победу в УПЛ текущего сезона, а "Динамо" - четвертую подряд. "Десна" минимально обыграла "Олимпик" и удерживает равенство очков с киевлянами. Результаты матчей "Ворскла" - "Мариуполь" - 1:1 Голы: Васин, 90+3 - Чоботенко, 57 "Десна" - "Олимпик" - 1:0 Гол: А. Фаворов, 90 "Львов" - "Заря" - 0:0 "Днепр-1" - "Шахтер" - 0:2 Голы: Мораес, 4, Тайсон, 83 "Колос" - "Динамо" - 0:4 Голы: Цыганков, 56 (с пенальти), Беседин, 66, 81, Вербич, 90+5 (с пенальти) "Александрия" - "Карпаты" - 2:1 Голы: Гречишкин, 50, Бабогло, 82 - Халл, 58 Турнирная таблица УНИАН ранее опубликовал видеообзор матча "Днепр-1" - "Шахтер".

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