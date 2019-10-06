Украинская Премьер-лига: результаты матчей 10-го тура, таблица
23:05, 06 октября 2019Футбол
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Гранды избежали потери очков.
Динамо забило Колосу четыре гола / фото: ФК Динамо
С 5 по 6 октября прошли матчи десятого тура чемпионата Украины по футболу.
"Шахтер" одержал десятую подряд победу в УПЛ текущего сезона, а "Динамо" - четвертую подряд. "Десна" минимально обыграла "Олимпик" и удерживает равенство очков с киевлянами.
Результаты матчей
"Ворскла" - "Мариуполь" - 1:1
Голы: Васин, 90+3 - Чоботенко, 57
"Десна" - "Олимпик" - 1:0
Гол: А. Фаворов, 90
"Львов" - "Заря" - 0:0
"Днепр-1" - "Шахтер" - 0:2
Голы: Мораес, 4, Тайсон, 83
"Колос" - "Динамо" - 0:4
Голы: Цыганков, 56 (с пенальти), Беседин, 66, 81, Вербич, 90+5 (с пенальти)
"Александрия" - "Карпаты" - 2:1
Голы: Гречишкин, 50, Бабогло, 82 - Халл, 58
Турнирная таблица
УНИАН ранее опубликовал видеообзор матча "Днепр-1" - "Шахтер".
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