Шевченко довызвал троих футболистов на матчи с Португалией и Литвой
19:21, 04 октября 2019Футбол
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Тренерский штаб пригласил в расположение команды троих полузащитников.
Шевченко соберет команду 7 октября / фото: УАФ
Главный тренер сборной Украины вызвал еще троих игроков на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Литвы и Португалии.
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Об этом сообщила пресс-служба УАФ.
Заявку игроков пополнили трое полузащитников - Сергей Сидорчук ("Динамо"), Виктор Коваленко ("Шахтер") и Евгений Шахов ("Лечче").
Тренировочный сбор стартует 7 октября. Поединок с Литвой пройдет 11 октября, а с Португалией - 14-го. Оба матча украинцы проведут дома. Чтобы гарантировать себе выход на Евро-2020, команда должна набрать 4 очка.
Сборная Украины возглавляет группу B, набрав 13 очков. На второ месте идет Португалия, отставая на пять пунктов.
УНИАН ранее сообщал, что сборная Украины сохранила позицию в рейтинге ФИФА.
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