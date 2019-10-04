Шевченко довызвал троих футболистов на матчи с Португалией и Литвой

Тренерский штаб пригласил в расположение команды троих полузащитников.

Главный тренер сборной Украины вызвал еще троих игроков на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Литвы и Португалии.

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Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Заявку игроков пополнили трое полузащитников - Сергей Сидорчук ("Динамо"), Виктор Коваленко ("Шахтер") и Евгений Шахов ("Лечче").

Тренировочный сбор стартует 7 октября. Поединок с Литвой пройдет 11 октября, а с Португалией - 14-го. Оба матча украинцы проведут дома. Чтобы гарантировать себе выход на Евро-2020, команда должна набрать 4 очка.

Сборная Украины возглавляет группу B, набрав 13 очков. На второ месте идет Португалия, отставая на пять пунктов.

УНИАН ранее сообщал, что сборная Украины сохранила позицию в рейтинге ФИФА.