Сборная Украины сохранила позицию в рейтинге ФИФА
Сборная Украины в обновленном рейтинге ФИФА сохранила свою позицию.
Рейтинг был опубликован 19 сентября на официальном сайте ФИФА.
Подопечные Андрея Шевченко остались на 25-й позиции. В сентябре украинцы встречались со сборной Литвы в отборе на Евро-2020 и победили - 3:0. Также состоялся товарищеский матч с Нигерией, в котором была зафиксирована ничья - 2:2.
Лидерство сохранила команда Бельгии. Бразилия уступила второе место Франции. Также местами поменялись Португалия и Уругвай, а Испания поднялась на две строчки и стала седьмой.
Топ-10 рейтинга ФИФА
1 (-). Бельгия - 1752 очка
2 (3). Франция - 1725
3 (2). Бразилия - 1719
4 (-). Англия - 1662
5 (6). Португалия - 1643
6 (5). Уругвай - 1639
7 (9). Испания - 1631
8 (7). Хорватия - 1625
9 (8). Колумбия - 1622
10 (-). Аргентина - 1614
...
25 (25). Украина - 1516
УНИАН ранее также сообщал о том, что Александр Зинченко стал самым дорогим футболистом Украины.