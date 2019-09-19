Сборная Украины сохранила позицию в рейтинге ФИФА

"Желто-синие" провели два матча в сентябре.

Сборная Украины в обновленном рейтинге ФИФА сохранила свою позицию.

Рейтинг был опубликован 19 сентября на официальном сайте ФИФА.

Подопечные Андрея Шевченко остались на 25-й позиции. В сентябре украинцы встречались со сборной Литвы в отборе на Евро-2020 и победили - 3:0. Также состоялся товарищеский матч с Нигерией, в котором была зафиксирована ничья - 2:2.

Лидерство сохранила команда Бельгии. Бразилия уступила второе место Франции. Также местами поменялись Португалия и Уругвай, а Испания поднялась на две строчки и стала седьмой.

Топ-10 рейтинга ФИФА

1 (-). Бельгия - 1752 очка

2 (3). Франция - 1725

3 (2). Бразилия - 1719

4 (-). Англия - 1662

5 (6). Португалия - 1643

6 (5). Уругвай - 1639

7 (9). Испания - 1631

8 (7). Хорватия - 1625

9 (8). Колумбия - 1622

10 (-). Аргентина - 1614

...

25 (25). Украина - 1516

УНИАН ранее также сообщал о том, что Александр Зинченко стал самым дорогим футболистом Украины.