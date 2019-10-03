"Ничего страшного в Генте нет": тренер Александрии считает, что сравнивать счет надо было раньше

Владимир Шаран поблагодарил болельщиков за поддержку.

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран подвел итоги матча против "Гента" (1:1) во втором туре группового этапа Лиги Европы.

Слова наставника александрийцев приводит сайт Sport.ua.

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"Если бы мы раньше забили, то есть сравняли счет, то было бы больше шансов победить. Но, конечно, я доволен игрой, выступлением ребят. Пропустили быстрый гол, и часто команда раскрывается, бежит в атаку и пропускает снова. Мы этого избежали, и еще в первом тайме могли забивать. Но забили во втором.

В прошлом матче мы понимали силу "Вольфсбурга" - команда очень хорошего уровня. "Гент" тоже хороший соперник, но я ребятам в перерыве сказал - ничего страшного в "Генте" нет. Нужно реализовывать моменты", - отметил Шаран.

Также тренер поблагодарил львовские трибуны за поддержку:

"Я доволен поддержкой болельщиков, они активно болели. Спасибо им".

"Александрия" набрала первое очко на групповом этапе Лиги Европы в истории клуба. Команда Шарана следующую игру проведет на выезде против французского "Сент-Этьена" 24 октября.

УНИАН ранее сообщал, что "Шахтер" вырвал победу у "Аталанты" в Лиге чемпионов.