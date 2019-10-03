Александрия удержала ничью против Гента в Лиге Европы

Украинцы добыли первое очко на групповом этапе турнира.

3 октября состоялся матч второго тура групповой стадии Лиги Европы между "Александрией" и бельгийским "Гентом". Команды встречались на "Арене Львов" во Львове.

Поединок завершился вничью - 1:1.

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Бельгийцам удалось забить быстрый гол уже на шестой минуте: Депуатр в контратаке прошел по флангу, сместился к центру на линии штрафной и пробил в нижний угол ворот - Панькив не успел среагировать.

У подопечных Шарана самые опасные моменты возникали после верховых передач. Сначала головой пробивал Лучкевич, а в середине первого тайма - Банада, но оба раза гостей спас вратарь. "Гент" до перерыва мог удвоить преимущество, когда также головой пробил Нгадеу-Нгаджуи, а мяч отскочил на угловой от штанги.

На старте второго тайма ситуация не сильно изменилась - "Гент" чаще владел мячом, однако создавать моменты не удавалось. "Александрия", в свою очередь, воспользовалась одной из контратак. Ковалец воспользовался проходом партнера, принял мяч и нанес удар - вратарь отразил, но Ситало оказался первым на добивании и отправил мяч в пустые ворота.

Практически сразу Ситало мог оформить дубль, но пробил головой над перекладиной с метра после навеса от партнера с левого фланга. В дальнейшем "Гент" пошел вперед и создал реальный шанс, когда Яремчук оказался без опеки в центре штрафной и нанес удар головой - Панькив в прыжке спас хозяев.

"Александрия" - "Гент" - 1:1

Голы: Ситало, 60 - Депуатр, 6

"Александрия": Панькив, Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко, Банада, Ковалец (Довгий, 75), Гречишкин, Лучкевич (Безбородько, 86), Ситало (Шастал, 80), Третьяков

"Гент": Каминьски, Люстиг, Пластун, Нгадеу-Нгаджуи, Асаре, Кумс, Давид, Овусу, Оджиджа, Депуатр (Квилитая, 85), Яремчук (Кубо, 89)

Таким образом, "Александрия" набрала первое очко на групповом этапе Лиги Европы в истории клуба. В активе "Гента" остается три очка. Команда Шарана следующую игру проведет на выезде против французского "Сент-Этьена" 24 октября. Бельгийцы в этот же день на своем поле будут принимать "Вольфсбург".

УНИАН ранее сообщал, что "Шахтер" вырвал победу у "Аталанты" в Лиге чемпионов.