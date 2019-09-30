"Нет равнодушных - это очень важно": Суркис доволен прогрессом Динамо под руководством Михайличенко (видео)

Президент киевлян надеется, что команда продолжит прогрессировать.

Президент "Динамо" Игорь Суркис оценил состояние команды после победы киевлян над "Днепром-1" в УПЛ (2:0).

Руководитель клуба дал комментарий программе "Профутбол".

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"Учитывая, что мы длительный период играем через два дня на третий, то все довольно неплохо. Видно, что команда вышла из этой психологической ямы. Физически футболисты стали играть намного мощнее. Что-то может получаться, что-то нет, но игроки борются на футбольном поле. Нет равнодушных. Это очень важно. Это то, что я вижу по сравнению с тем, что было. Дай Бог, чтобы все шло по нарастающей", - заявил Суркис.

Президент отметил, что команда начала воспринимать подход нового тренерского штаба:

"Ситуация, когда меняешь главного тренера, и есть какой-то всплеск, не прошла. Михайличенко начал подтягивать команду тактически и физически. Перестраивал ее на другой футбол, который она сначала даже не воспринимала. Сейчас видно по настроению и по игре в Мариуполе, что команда начала воспринимать методы Михайличенко".

"Динамо" после девяти туров занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, набрав 17 очков.

УНИАН ранее сообщал, что Хацкевич не считает "Динамо" топ-клубом.