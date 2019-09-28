"Не топ-клуб": Хацкевич оценил позиции Динамо в европейском футболе (видео)

Белорусский специалист отметил, что не считает киевскую команду грандом европейского масштаба.

Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич поделился мнением об уровне киевского клуба.

Об этом Хацкевич рассказал в интервью для YouTube-канала "Вацко Live".

"Сейчас очень большая разница между топ-клубами и средними, а есть еще ниже. Я не считаю, что "Динамо" - это топ-клуб. Это большой клуб, с большой историей. Топ-клубы - это команды, которые выигрывают ЛЧ и ЛЕ, где играют топ-футболисты.

"Динамо" на сегодняшний момент находится на своем уровне в Европе. Я беру клубный рейтинг последних пяти лет: до этого команда с Сергеем Ребровым удачно выступала в ЛЧ, мы в последние два года тоже подняли клубный рейтинг", - сказал Хацкевич.

Также тренер отметил, что в последние годы клуб не потерял в плане репутации:

"Мы остались на той же позиции, что и были 5 лет назад. Сейчас это будет сделать тяжелее, ведь эта разница растет".

Напомним, Хацкевич был уволен 14 августа после того, как "Динамо" не смогло пройти "Брюгге" в квалификации ЛЧ. Вместо него команду возглавил Алексей Михайличенко.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Хацкевич рассказал о своей отставке из "Динамо".