Динамо одержало третью подряд победу в УПЛ (видео)

Киевляне на "Олимпийском" справились с "Днепром-1".

В рамках девятого тура украинской Премьер-лиги "Динамо" на "Олимпийском" принимало "Днепр-1" и одержало победу со счетом 2:0.

"Динамо" удалось выйти вперед на 30-й минуте - Беньямин Вербич замкнул прострел Виталия Миколенко.

На 78-й минуте "Динамо" могло увеличить свое преимущество, но после удара Виктора Цыганкова со штрафного голкипер Валерий Юрчук перевел мяч в перекладину, а потом не позволил Артему Беседину сыграть на добивании.

Однако уже через минуту арбитр назначил спорный пенальти в ворота гостей, который реализовал Цыганков.

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"Динамо" одержало третью подряд победу в УПЛ (после 5:0 над "Ворсклой" и 1:0 над "Мариуполем), а с учетом Лиги Европы - четвертую подряд. Во всех четырех матчах киевляне сохраняли свои ворота сухими.

Интересно, что победа над "Днепром-1" стала для "Динамо" первой домашней победой в текущем чемпионате Украины.

"Динамо" набрало 17 очков и поднялось на третье место в таблице УПЛ. У "Днепра-1" - 11 очков и седьмая позиция.

"Динамо" - "Днепр-1" - 2:0

Голы: Вербич, 30, Цыганков, 80 (с пенальти)

"Динамо": Бущан, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко, Цыганков, Сидорчук, Гармаш (Караваев, 90), Вербич (Де Пена, 87), Беседин, Соль (Буяльский, 57)

"Днепр-1": Юрчук, Сафронов, Лопыренок, Логинов, Полевой, Кравченко, Когут, Чичиков, Батагов (Вакулко, 46), Назаренко (Коркишко, 83), Супряга (Кулиш, 70)

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