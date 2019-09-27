"Не уволен, просто нужно отдохнуть": Хацкевич рассказал об отставке из Динамо (видео)

Белорусский специалист понимал, что будет уволен, если команда не пробьется в групповой этап Лиги чемпионов.

Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о том, как и почему был уволен из клуба.

Об этом Хацкевич рассказал в интервью для YouTube-канала "Вацко Live".

Белорусский специалист отметил, что его не задевает то, что президент "Динамо" Игорь Суркис сообщил ему об отставке по телефону.

"Зная Игоря Михайловича, зная наши отношения... Здесь для меня никаких вопросов или обид, из-за того, что по телефону, не возникало. Да, может быть, нужно было встретиться, я бы высказал свое мнение, он свое, но... После игры с "Брюгге" мы созвонились, и он сказал: "Ты не уволен, тебе просто нужно немножко отдохнуть", - рассказал Хацкевич.

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Тренер отметил, что понимал - если команда вылетит из Лиги чемпионов, он будет уволен:

"Конечно, когда не выполняешь задачу, и это уже был третий год, независимо от того, какой состав, какой соперник... На тот период, как президент сказал команде, основной задачей было попадание в групповой этап Лиги чемпионов".

Хацкевич отметил, что в новом контракте с "Динамо" не был прописан пункт об увольнении, если команда не выйдет в ЛЧ:

"Основной задачей была победа в чемпионате. Не зная жеребьевки, гарантировать попадание в Лигу чемпионов я не мог. Любой тренер не сможет... Все зависит от жеребьевки, удачи, в каком состоянии будет команда...".

Напомним, Хацкевич был уволен 14 августа после того, как "Динамо" не смогло пройти "Брюгге" в квалификации ЛЧ. Вместо него команду возглавил Алексей Михайличенко.

УНИАН ранее также сообщал о том, что отданный в аренду футболист "Динамо" объяснил, почему в соцсети "передал привет" уволенному Хацкевичу.