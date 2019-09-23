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Главный тренер Шахтера объяснил, почему Коноплянка не играет в стартовом составе (видео)

11:30, 23 сентября 2019
Футбол
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Коноплянка провел за Шахтер три матча / фото: ФК Шахтер

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о физической форме полузащитника Евгения Коноплянки, который после своего перехода пока не проходит в стартовый состав "горняков".

Специалист дал комментарий программе "Профутбол".

"Футболисты не просто так проходили сборы летом на протяжении 5-6 недель. У Коноплянки этого не было, также он не играл в наших товарищеских матчах. Ему нужно время, чтобы набрать оптимальные кондиции. Он уважает команду и ответственно подходит к тренировкам", - отметил Каштру.

Коноплянка провел за дончан три матча, но во всех выходил только на замену.

"Шахтер" после восьми туров лидирует в турнирной таблице УПЛ, набрав 24 очка. Следующий матч "горняки" проведут против "Ворсклы" 27 сентября.

УНИАН ранее сообщал, что "Шахтер" добыл сложную победу над "Десной".

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Теги: #футбол#Шахтер#УПЛ#Евгений Коноплянка#Луиш Каштру