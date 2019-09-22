Шахтер обыграл Десну и закрепился на вершине УПЛ (видео)

"Горняки" продолжают побеждать.

В восьмом туре украинской Премьер-лиги в Чернигове проходил матч между "Десной" и "Шахтером".

"Горняки" сумели одержать победу со счетом 1:0.

Гости забили единственный мяч на 23-й минуте, когда Марлос обыгрался с Тайсоном и переиграл голкипера Паста.

"Десна" несколько раз могла сравнять счет, но Пятов спас "горняков" после ударов от Филиппова и Богданова.

"Десна" - "Шахтер" - 0:1

Голы: Марлос, 23

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой, Богданов, Огиря, Калитвинцев (Кузик, 83), А. Фаворов (Дегтярев, 68), Картушов, Филиппов (Хлебас, 80)

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Тете (Соломон, 72), Марлос, Маркос Антонио (Алан Патрик, 56), Тайсон, Мораес

Предупреждения: Богданов - Тайсон, Мораес

Таким образом, "Шахтер" добыл восьмую подряд победу и набрал уже 24 очка, возглавляя турнирную таблицу УПЛ. В активе "Десны" 14 пунктов и второе место с отставанием от дончан в 10 очков.

УНИАН ранее сообщал, где смотреть матчи восьмого тура УПЛ.