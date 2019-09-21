Легче было забить: нидерландский футболист допустил невероятный промах (видео)
Форвард клуба "Де Графсхап" Ральф Сентьенс допустил невероятный промах в матче Эрсте Дивизи против "Эйндховена".
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Сентьенс мог выводить свою команду вперед уже на 7-й минуте встречи. После передачи с правого фланга форварду оставалось подставить ногу и с пары метров переправить мяч в пустые ворота, однако Сентьенс умудрился промахнуться. После его удара мяч покатился вдоль ворот.
Отметим, что "Де Графсхап" в итоге выиграл со счетом 4:0, а Сентьенс все же сумел реабилитироваться, забив на 62-й минуте.
Видео было опубликовано в Twitter FOX Sports.
😱 | Hallelujah! Wat een misser van 'The Seun of God'. #graein@degraafschaphttps://t.co/b32eF9GAXkpic.twitter.com/URRz0eBpQq— FOX Sports (@FOXSportsnl) 20 сентября 2019 г.
УНИАН ранее также сообщал о том, что британский футболист оформил невероятный хет-трик, забив два гола из трех с угловых.