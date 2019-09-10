Забивал с угловых и штрафного: британский футболист оформил невероятный хет-трик (видео)

Джо Джейкобсон дважды за матч забил прямыми ударами с углового.

Защитник английского клуба "Уикомб" Джо Джейкобсон оформил невероятный хет-трик в матче третьего по силе дивизиона Англии против "Линкольна" (3:1).

По ходу матча Джейкобсон трижды забивал со стандартов, причем два раза - прямыми ударами от углового флажка.

Читайте такжеФИФА представила лучшие голы по итогам 2019 года (видео)

Второй гол Джейкобсона сперва был записан как автогол, но после протеста "Уикомба" гол переписали на валлийца.

"Всю неделю отрабатывал этот удар на тренировках, и это было ужасно, я даже и близко не попадал в ворота. Наверное, партнеры по команде на меня злятся, ведь им пришлось несколько раз пробежаться до чужой штрафной, а я бил по воротам", - пошутил Джейкобсон.

Интересно, что по ходу прошлого сезона 32-летний валлийский защитник также записал на свой счет два гола прямыми ударам с угловых.

Видео было опубликовано на официальном канале "Уикомба" в YouTube.

УНИАН ранее также сообщал о том, что известный мексиканский футболист забил потрясающий гол в США.