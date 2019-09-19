Динамо стартовало в Лиге Европы с минимальной победы над Мальме

Победу киевлянам принес гол Виталия Буяльского.

19 сентября на НСК "Олимпийский" в Киеве проходил матч первого тура группового этапа Лиги Европы между киевским "Динамо" и шведским "Мальме".

Подопечные Алексея Михайличенко одержали минимальную победу со счетом 1:0.

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В первом тайме хозяева значительно чаще владели мячом, но до особенно острых моментов дело не доходило. Буяльский мог забить после скидки от Родригеса, но мяч прошел рядом со штангой. В основном динамовцы совершали навесные подачи, которые не отличались точностью.

После перерыва киевляне начали играть более агрессивно и стали чаще проходить по центру. В одном из эпизодов Кендзера пробил головой, но мяч после отскока от газона прошел выше ворот. На 60-й минуте шведский защитник случайно пробил по своим воротам, но голкипер спас.

Выход один на один с вратарем не реализовал Буяльский, однако Виталию удалось исправиться в самой концовке. Хавбек получил пас от партнера, вышел на вратаря и пробил точно в нижний угол ворот. Шведы сразу могли сравнять - мяч после удара в касание прошел над перекладиной.

Таким образом, киевляне набрали три очка и прервали серию из шести матчей без побед.

"Динамо" - "Мальме" - 1:0

Гол: Буяльский, 84

"Динамо": Бойко, Миколенко, Кадар, Шабанов, Кендзера, Шепелев, Сидорчук, Буяльский, Вербич, Цыганков (Караваев, 90), Родригес (Беседин, 73)

"Мальме": Далин, Сафари, Нильсен, Беймо, Бенгтссон, Баширу, Траустасон (Галл, 86), Левицки, Рикс, Кристиансен (Антонссон, 73), Розенберг

Предупреждения: Вербич - Кристиансен

Следующий матч в группе B "Динамо" проведет на выезде с "Лугано" 3 октября.

УНИАН ранее сообщал, что "Шахтер" был разгромлен "Ман Сити" в Лиге чемпионов.