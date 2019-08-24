Шахтер проведет матч УПЛ в особенной форме в честь юбилея Донецка (фото)
14:33, 24 августа 2019Футбол
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На футболке "горняков" появится нашивка с логотипом города.
Форма Шахтера / фото: twitter.com/FCShakhtar
На матч пятого тура украинской Премьер-лиги против "Мариуполя", который пройдет в Харькове 25 августа, "Шахтер" выйдет в особенной форме, посвященной юбилею Донецка.
Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера".
25 августа Донецку исполнится 150 лет. В этот же день отмечается День шахтера.
На игровые футболки "горняков" в матче с "Мариуполем" будет нанесен логотип Донецка, под которым будет написано "150 років".
Форма Шахтера / фото: twitter.com/FCShakhtar
УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-чемпион UFC Конор Макгрегор поддержал донецкий "Шахтер".
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