Шахтер проведет матч УПЛ в особенной форме в честь юбилея Донецка (фото)

На футболке "горняков" появится нашивка с логотипом города.

На матч пятого тура украинской Премьер-лиги против "Мариуполя", который пройдет в Харькове 25 августа, "Шахтер" выйдет в особенной форме, посвященной юбилею Донецка.

Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера".

25 августа Донецку исполнится 150 лет. В этот же день отмечается День шахтера.

На игровые футболки "горняков" в матче с "Мариуполем" будет нанесен логотип Донецка, под которым будет написано "150 років".

УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-чемпион UFC Конор Макгрегор поддержал донецкий "Шахтер".