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Шахтер проведет матч УПЛ в особенной форме в честь юбилея Донецка (фото)

14:33, 24 августа 2019
Футбол
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Форма Шахтера / фото: twitter.com/FCShakhtar

На матч пятого тура украинской Премьер-лиги против "Мариуполя", который пройдет в Харькове 25 августа, "Шахтер" выйдет в особенной форме, посвященной юбилею Донецка.

Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера".

25 августа Донецку исполнится 150 лет. В этот же день отмечается День шахтера.

На игровые футболки "горняков" в матче с "Мариуполем" будет нанесен логотип Донецка, под которым будет написано "150 років".

Форма Шахтера / фото: twitter.com/FCShakhtar

УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-чемпион UFC Конор Макгрегор поддержал донецкий "Шахтер".

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Теги: #Донецк#Шахтер#УПЛ