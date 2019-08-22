Экс-чемпион UFC Макгрегор поддержал донецкий Шахтер (фото)
13:24, 22 августа 2019Футбол
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Боец надел футболку "горняков".
Макгрегор имеет общего спонсора с Шахтером / фото: ESPN
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор примерил образ болельщика донецкого "Шахтера".
"Горняки" на своей странице в Instagram в разделе "сторис" опубликовали фото, на котором Макгрегор стоит в футболке украинского клуба.
instagram.com/fcshakhtar
Ранее клуб и ирландский боец не анонсировали никаких совместных мероприятий. Стоит отметить, что у "Шахтера" и Конора есть общий спонсор.
УНИАН ранее сообщал, что Макгрегор ударил пожилого посетителя паба за отказ пить виски.
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