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Экс-чемпион UFC Макгрегор поддержал донецкий Шахтер (фото)

13:24, 22 августа 2019
Футбол
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Макгрегор имеет общего спонсора с Шахтером / фото: ESPN

"Горняки" на своей странице в Instagram в разделе "сторис" опубликовали фото, на котором Макгрегор стоит в футболке украинского клуба.

instagram.com/fcshakhtar

Ранее клуб и ирландский боец не анонсировали никаких совместных мероприятий. Стоит отметить, что у "Шахтера" и Конора есть общий спонсор.

УНИАН ранее сообщал, что Макгрегор ударил пожилого посетителя паба за отказ пить виски.

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Теги: #футбол#Шахтер#Конор МакГрегор