Экс-чемпион UFC Макгрегор поддержал донецкий Шахтер (фото)

Боец надел футболку "горняков".

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор примерил образ болельщика донецкого "Шахтера".

"Горняки" на своей странице в Instagram в разделе "сторис" опубликовали фото, на котором Макгрегор стоит в футболке украинского клуба.

Ранее клуб и ирландский боец не анонсировали никаких совместных мероприятий. Стоит отметить, что у "Шахтера" и Конора есть общий спонсор.

УНИАН ранее сообщал, что Макгрегор ударил пожилого посетителя паба за отказ пить виски.