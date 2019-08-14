"Саша, спасибо, Саша, прощай": как в сети отреагировали на вылет Динамо из Лиги чемпионов

Болельщики "Динамо" ждут ухода Александра Хацкевича с поста главного тренера команды.

В сети эмоционально отреагировали на вылет "Динамо" из Лиги чемпионов после поражения от "Брюгге" по сумме двух встреч (0:1, 3:3).

Киевское "Динамо" в третий раз подряд под руководством Александра Хацкевича не сумело пробиться в групповой этап главного клубного турнира Европы.

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"Мужской поступок будет? Саша, спасибо, Саша прощай. И Кадара с собой забирай, второй год привозит торбу", "Такое "Динамо" не заслуживает даже второго места в УПЛ. Хацкевич, великий стратег, пускай забирает Беседина и уезжает в Мозырь готовить драники", "Все очень ждем, что в ЛЕ стартанем с новым тренером без динамовского сердца. Желательно немецким, голландским или Вернидуб/Григорчук", "С такой игрой и в ЛЕ нечего делать. Собрались на матч - так собрались. Такое ощущение что на выезде играли... Слов нет... Игры тоже нет...", - комментируют болельщики на официальной странице "Динамо" в Facebook.

"Надеюсь на правильное и адекватное решение сейчас. Понимаю, больно, обидно, группа была - рукой подать... Но - не заслужили ничем", - отметил в Twitter журналист Артем Франков.

Я далеко не оригинален и, может быть, мягковат в послематчевом тексте, но продолжение в том же духе - это во Львов к товарищу Захер-Мазоху. Надеюсь на правильное и адекватное решение сейчас. Понимаю, больно, обидно, группа была - рукой подать... Но - не заслужили ничем. — Artem Frankov (@frankov11) 13 августа 2019 г. Непонятная травма и затянувшийся набор формы Цыганковым - слишком слабый и одинокий аргумент в попытках оправдать или объяснить. И если б только эта травма... Все действия - не тайна, так орлянка... Ладно, уже всё сказано. Давно сказано! решать и действовать руководству клуба. — Artem Frankov (@frankov11) 13 августа 2019 г.

"Опять пошел сумасшедший дождь. Киев плачет по Лиге чемпионов", - пишет журналист Роман Бебех.

Знову пішов шалений дощ. Київ плаче за лігою чемпіонів — Роман Бебех (@roman_bebekh) 13 августа 2019 г.

"Риторический вопрос: что нужно сделать "Динамо"? Не думаю, что господин Суркис уйдет и дело не в одном Хацкевиче. Проблема глубже, по всей вертикали", - считает экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко.

Риторический вопрос:Что нужно сделать «Динамо»? Не думаю, что г-н Суркис уйдёт и дело не в одном Хацкевиче. Проблема глубже, по всей вертикали. Кое-что нужно изменить. Аспекты как селекционная работа, структура клуба, распределение полномочий, тренерский штаб. Ну и быть реалистом — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 14 августа 2019 г.

"Вылетели от команды, которую могли и должны были проходить. Это самое обидное в данном поражении", - отмечает журналист Андрей Шахов.

УНИАН ранее также сообщал о том, что лидер "Динамо" извинился перед фанатами за вылет из ЛЧ.