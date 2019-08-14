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"Саша, спасибо, Саша, прощай": как в сети отреагировали на вылет Динамо из Лиги чемпионов

12:31, 14 августа 2019
Футбол
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Динамо не сумело пройти Брюгге / фото: УНИАН

Киевское "Динамо" в третий раз подряд под руководством Александра Хацкевича не сумело пробиться в групповой этап главного клубного турнира Европы.

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"Мужской поступок будет? Саша, спасибо, Саша прощай. И Кадара с собой забирай, второй год привозит торбу", "Такое "Динамо" не заслуживает даже второго места в УПЛ. Хацкевич, великий стратег, пускай забирает Беседина и уезжает в Мозырь готовить драники", "Все очень ждем, что в ЛЕ стартанем с новым тренером без динамовского сердца. Желательно немецким, голландским или Вернидуб/Григорчук", "С такой игрой и в ЛЕ нечего делать. Собрались на матч - так собрались. Такое ощущение что на выезде играли... Слов нет... Игры тоже нет...", - комментируют болельщики на официальной странице "Динамо" в Facebook.

"Надеюсь на правильное и адекватное решение сейчас. Понимаю, больно, обидно, группа была - рукой подать... Но - не заслужили ничем", - отметил в Twitter журналист Артем Франков.

"Опять пошел сумасшедший дождь. Киев плачет по Лиге чемпионов", - пишет журналист Роман Бебех.

"Риторический вопрос: что нужно сделать "Динамо"? Не думаю, что господин Суркис уйдет и дело не в одном Хацкевиче. Проблема глубже, по всей вертикали", - считает экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко.

"Вылетели от команды, которую могли и должны были проходить. Это самое обидное в данном поражении", - отмечает журналист Андрей Шахов.

УНИАН ранее также сообщал о том, что лидер "Динамо" извинился перед фанатами за вылет из ЛЧ.

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Теги: #Динамо#Лига чемпионов#Александр Хацкевич