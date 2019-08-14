"Долго не мог зайти в раздевалку": лидер Динамо извинился перед болельщиками за вылет из Лиги чемпионов

Беньямин Вербич считает, что его рано заменили.

Полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич поделился эмоциями после ничьи с "Брюгге" (3:3) на "Олимпийском", после которой команда покинула Лигу чемпионов.

Футболиста цитирует сайт dynamo.kiev.ua.

"Я долго не мог зайти в раздевалку. Я сейчас на нервах, но нужно смотреть вперед. Мы проиграли, и я бы хотел извиниться перед нашими болельщиками, которые пришли нас поддержать сегодня. Их было очень много. Извините.

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У нас сегодня было много моментов. Мы очень хорошо играли первые двадцать минут, но потом чуть-чуть сели. То же самое было и во втором тайме. В конце игры уже было тяжело, "Брюгге" удалось сравнять счет. Да, были индивидуальные ошибки, но сейчас тяжело говорить. Но это футбол.

Когда мы забили второй мяч, была только 55 минута, мы хорошо себя чувствовали. Я был недоволен, когда меня заменили. Я чувствовал, что могу играть еще, силы были", - отметил Вербич.

Хавбек пока не хочет говорить о планах на Лигу Европы:

"Сейчас не могу об этом думать. У нас следующая игра в чемпионате Украины против "Олимпика", нужно об этом думать.Почему я грустный? Мы третий год подряд не можем попасть в групповой раунд Лиги чемпионов".

"Динамо" продолжит выступления на групповом этапе Лиги Европы.

УНИАН ранее сообщал, что Хацкевич не исключает свою отставку после вылета из Лиги чемпионов.