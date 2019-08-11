Заря может усилиться футболистом Динамо и сборной Украины

Николай Шапаренко провел переговоры с луганчанами.

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко может продолжить карьеру в луганской "Заре".

Об этом сообщил портал Sport.ua.

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20-летний футболист сборной Украины в субботу, 10 августа, в одном из отелей Киева провел встречу с тренерским штабом луганчан во главе с Виктором Скрипником.

Стоит отметить, что Шапаренко выпал из основной обоймы команды Александра Хацкевича. Главный тренер "Динамо" заявил, что его не устраивает физическая форма игрока, поэтому он проигрывает конкуренцию.

Ранее "Заря" арендовала у киевского клуба нападающего Назария Русина.

Этим летом сообщалось, что за игрой Шапаренко следят "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Вест Хэм",

УНИАН также сообщал, что "Динамо" уступило "Шахтеру" в матче третьего тура УПЛ.