Трое украинских футбольных арбитров и один футболист получили дисквалификации

Постепенно становятся известны имена участников договорных матчей.

Футбольные арбитры Юрий Вишневский, Дмитрий Денисюк и Дмитрий Смиляк, а также футболист "Балкан" Александр Райчев получили дисквалификацию от Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ.

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Об этом сообщила пресс-служба организации.

Вишневский и Райчев отстранены на два года, а Смиляк и Денисюк - на год. Кроме того, все фигуранты получили два года отстранения от любой футбольной деятельности условно.

Напомним, в мае прошлого года Нацполиция в сотрудничестве с УАФ начала масштабную спецоперацию по расследованию коррупции в украинском футболе. Было проведено более 50 обысков по всей стране.

Имена этих арбитров и игрока упоминались в связи с договорными матчами в Украине.

УНИАН ранее сообщал, что первыми были наказаны трое судей Первой лиги Украины.