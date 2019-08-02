Трое украинских футбольных арбитров отстранены за договорные матчи
22:28, 02 августа 2019Футбол
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Имена других виновных станут известны позже.
Виталий Арановский (слева) / фото: ФК Балканы
Футбольные арбитры Виталий Арановский, Юрий Буренко и Вячеслав Молотокас получили длительную дисквалификацию от Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ.
Об этом сообщил FootballHub.
Причиной стала организация договорных поединков с фиксированными результатами, а также участие в них.
Также наказание получили еще несколько судей, но их имена пока не разглашаются.
Напомним, в мае прошлого года Нацполиция в сотрудничестве с УАФ начала масштабную спецоперацию по расследованию коррупции в украинском футболе. Было проведено более 50 обысков по всей стране.
Ранее УНИАН сообщал, сколько команд вылетит и повысится в классе по итогам сезона в УПЛ.
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