Трое украинских футбольных арбитров отстранены за договорные матчи

Имена других виновных станут известны позже.

Футбольные арбитры Виталий Арановский, Юрий Буренко и Вячеслав Молотокас получили длительную дисквалификацию от Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ.

Об этом сообщил FootballHub.

Причиной стала организация договорных поединков с фиксированными результатами, а также участие в них.

Также наказание получили еще несколько судей, но их имена пока не разглашаются.

Напомним, в мае прошлого года Нацполиция в сотрудничестве с УАФ начала масштабную спецоперацию по расследованию коррупции в украинском футболе. Было проведено более 50 обысков по всей стране.

Ранее УНИАН сообщал, сколько команд вылетит и повысится в классе по итогам сезона в УПЛ.