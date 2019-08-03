Динамо одержало разгромную победу во втором туре УПЛ

Киевляне на выезде уверенно обыграли ФК "Львов".

Киевское "Динамо" в рамках второго тура украинской Премьер-лиги на выезде обыграло ФК "Львов".

"Динамо" удалось дважды огорчить соперника перед перерывом. Дублем у киевлян отметился Виталий Буяльский. Сперва полузащитник головой замкнул навес Сергея Сидорчука, а следом реализовал пенальти.

В начале второго тайма до крупного преимущество "Динамо" довел Карлос де Пена. Второй ассист в матче на свой счет записал Сидорчук.

В концовке матча у "Динамо" мог забивать Владимир Шепелев, но после его удара хозяев спасла перекладина.

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Добавим, что во втором тайме в составе "Динамо" дебютировал Мохаммед Кадири.

После двух матчей подопечные Александра Хацкевича набрали в УПЛ максимальное количество очков. У "Львова" осталось 3 очка.

"Львов" - "Динамо" - 0:3

Голы: Буяльский, 45+1, 45+3 (с пенальти), де Пена, 52

"Львов": Сарнавский, Висенте, Борзенко, Братков, Адамюк, Мартан (Сабино, 28), Алваро, Пернамбуко, Богунов (Педро, 81), Ренан (Шина, 46), Бруно

"Динамо": Бущан, Кендзера (Цыганков, 46), Бурда, Кадар, Шабанов, Сидорчук, Буяльский (Кадири, 73), Караваев, Шепелев, Де Пена, Беседин (Соль, 66)

УНИАН ранее также сообщал о том, что новичок "Динамо" Жерсон Родригес прокомментировал свой переход в киевский клуб.