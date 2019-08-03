"Сердце подсказало": Родригес объяснил, почему перешел в Динамо

Нападающий сборной Люксембурга прокомментировал переход в киевский клуб.

Футболист сборной Люксембурга Жерсон Родригес поделился впечатлениями от перехода в киевское "Динамо".

Слова Родригеса приводит официальный сайт "Динамо".

"Это вызов для меня. "Динамо" - великий клуб, который я знаю с детства. Сейчас я здесь, и эмоции самые положительные. Я все взвесил, пообщался со своим менеджером. Мне сердце подсказало, что это правильный шаг. Я счастлив его сделать и двигаться дальше", - сказал Родригес.

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Нападающий выразил уверенность в том, что сможет влиться в "Динамо":

"Уверен, что смогу адаптироваться к украинскому футболу, потому что я очень люблю новые вызовы. Они мотивируют работать. Я по натуре лидер. Знаю, что здесь прекрасный коллектив и команда. Пока не знаком с динамовцами лично, но надеюсь, что так и будет. Знаю, что если буду работать, отдавать самого себя полностью, результат будет".

Также Родригес рассказал, что может играть на любой позиции в атаке:

"Я думаю, мне комфортнее играть левым вингером, но я футболист, который работает на команду и отталкивается от ее интересов. Могу играть в центре, на правом фланге. Там, где я нужен команде, там буду играть и отдавать всего себя "Динамо", чтобы достичь результатов".

УНИАН также сообщал о том, что Родригес посвятил переход в "Динамо" покойной матери.