Краматорский клуб навечно закрепил первый номер за расстрелянным боевиками "ДНР" вратарем

16-летний Степан Чубенко был жестоко убит в 2014 году за свою проукраинскую позицию.

Клуб Первой лиги краматорский "Авангард" увековечил память своего вратаря Степана Чубенко, который в 2014 году попал в плен боевиков так называемой "ДНР" и был расстрелян.

На официальном сайте "Авангарда" в разделе "клуб" появился раздел "Степан Чубенко. Навеки первый".

В то же время Украинская ассоциация футбола на своем официальном сайте сообщила о том, что, начиная с сентября 2019 года турнир памяти Чубенко в Краматорске будет проходить под эгидой УАФ. В турнире будут принимать участие команды футбольных школ Краматорска.

В июле 2014 года 16-летний Чубенко был задержан боевиками батальона "Керчь" на вокзале Донецка из-за желто-синей ленточки на рюкзаке и шарфа "Карпат". Парня пытали, выбив ему зубы, а затем расстреляли в окопе, сделав несколько выстрелов в голову.

В 2017 году трое боевиков, причастных к убийству Чубенко, были заочно приговорены к пожизненному лишению свободы.

В начале войны на Донбассе Чубенко, который был вратарем юношеской команды "Авангарда", принимал участие в митингах в поддержку целостности Украины, носил продукты и воду украинским военным, а также снял с городской площади флаг так называемой "ДНР". Посмертно Чубенко был награжден орденом "Народный герой Украины".

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский боксер Александр Гвоздик высказался о войне на Донбассе, заявив, что "это все бизнес".