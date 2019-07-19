"Русские напали? Я вас умоляю": украинский чемпион Гвоздик высказался о войне на Донбассе

Боксер считает, что на военных действиях в Украине зарабатывают большие деньги.

Чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории по версии WBC Александр Гвоздик высказал свое мнение о войне на Донбассе и отношениях с Россией.

Украинский боксер дал интервью порталу Tribuna.com.

"Я думаю, что проблема в головах у людей. Война – это все равно средство наживы. Даже если это священная война по религиозным мотивам, то все равно верхушка преследует свои материальные интересы. Это может быть власть, полезные ископаемые и все остальное. Не бывает войны просто так, когда просто решили повоевать. Может, когда-то и было, за женщин, еще за кого-то.

Читайте такжеУсик - Такам: названа возможная дата боя

Но сегодня это все бизнес. Устроили войну компании, производящие технику, зарабатывают на военной технике. Никто же не воюет, просто потому, что кто-то кого-то оскорбил. Воюют потому, что там есть нефть, какие-то стратегические территории, интересы", - подчеркнул боксер.

Отвечая на вопрос, кто больше виноват в конфликте Украины и России, Гвоздик выразил мнение, что обе стороны:

"Виноваты оба. Думаете, Порошенко с Путиным не на связи? Я вас умоляю".

Также Гвоздик привел цитату легенды бокса и высказал собственную версию, почему украинцы и россияне стали врагами:

"Когда-то Али сказал: «Почему я должен ехать воевать во Вьетнам? И стрелять в какого-то вьетнамца, которого ни я никогда в жизни не видел, ни он меня?» Людям навязывают какую-то идеологию, что превращает их в инструменты.

Вот почему-то мы с русскими стали врагами. Почему? Потому что, например, нашему президенту нужна была дымовая завеса, чтобы спокойно грабить нашу страну. Как вариант. Я не знаю, какие там тонкости. Но это точно не то, что на нас русские напали, чтобы забрать территории. Я вас умоляю. Это сколько вам должно быть лет, чтобы в это верить? Что это потому, что одни говорят по-русски, другие – по-украински. Это же чушь. Может быть, я глупый. Но я в это не верю".

Не обошел стороной чемпион мира и вопрос Крыма:

"То же самое Крым. Почему в Крыму нет войны? Там ведь не сделали ни одного выстрела. Что, Крым не так важен, как Донецк или Луганск? Думаю, что как стратегический объект он важнее. Я думаю, это все навязано людям, чтоб отвлекать их от основных проблем. Плюс война – это же прибыльное дело".

Ранее УНИАН сообщал, что следующий бой Гвоздик проведет против российского чемпиона.