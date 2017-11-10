К пожизненному лишению свободы заочно осуждены трое боевиков «ДНР» за убийство 16-летнего жителя Краматорска Степана Чубенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, Дзержинский городской суд вынес обвинительный приговор трем боевикам, которые в 2014 году за активную проукраинскую позицию убили 16-летнего юношу.

В ходе досудебного расследования, проведенного под процессуальным руководством Краматорской местной прокуратуры, установлено, что в период с 22 по 28 июля 2014 года группа неустановленных лиц по предварительному сговору с участниками незаконных вооруженных формирований Вадимом Погодиным, Юрием Москалевым и Максимом Сухомлиновым в пгт Горбачево-Михайловка Пролетарского района Донецка незаконно лишили Степана свободы.

28 июля 2014 года трое боевиков, решив убить похищенного юношу, подвели его к заранее вырытой в земле траншее, поставили на колени лицом к ней и поочередно совершили три выстрела в голову. От полученных огнестрельных ранений Степан погиб на месте.

При активном вмешательстве матери тело юноши с временно оккупированной территории Донецкой области доставили в Краматорск, где в рамках расследования уголовного производства по п. 3, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство похищенного человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины был проведен ряд судебных экспертиз и собраны исчерпывающие доказательства вины боевиков в жестоком убийстве.

С целью привлечения их к уголовной ответственности Краматорская местная прокуратура воспользовалась новеллами УПК Украины о проведении специального судебного разбирательства, на что получила соответствующее решение суда.

Дзержинский городской суд полностью поддержав позицию прокуратуры, приговорил трех обвиняемых к пожизненному лишению свободы. Кроме того, каждый из осужденных обязан уплатить матери убитого парня по 1 млн грн.

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"Не смотря на то, что суд заочный - скамья подсудимых пустует, убийцы скрываются в России - рано или поздно убийцы будут наказаны и всю жизнь проведут за решеткой. Справедливость восторжествует", - написал глава ВЦГА Павел Жебривский в Facebook.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украину 21 июля обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой передать одного из главарей «ДНР» Погодина, который зверски убил общественного активиста, вратаря краматорской молодежной команды футбольного клуба «Авангард» Степана Чубенко.

30 июля российский блогер Александр Тверской сообщил, что Погодина выпустили из следственного изолятора в аннексированном Крыму.

31 июля в Генпрокуратуре Украины заявили, что не получили официального ответа от РФ о передаче Погодина.