Даты и время: украинская Премьер-лига утвердила календарь старта сезона
Стали известны даты и время проведения первых двух туров нового сезона в элитном дивизионе чемпионата Украины.
График опубликовала пресс-служба УПЛ.
Первый матч сезона-2019/20 пройдет в воскресенье, 28 июля, в Полтаве между местной "Ворсклой" и луганской "Зарей".
Донецкий "Шахтер" сыграет с "Александрией" 31 июля и "Карпатами" 4 августа. Киевское "Динамо" в первых двух турах встретится с "Карпатами" 31 июля и со "Львовом" 3 августа.
Первый тур
28 июля (воскресенье)
"Ворскла" – "Заря" 14:00
30 июля (вторник)
"Десна" – "Львов" 19:00
"Колос" – "Мариуполь" 19:00
31 июля (среда)
"Александрия" – "Шахтер" 19:00
"Днепр-1" – "Олимпик" 19:00
"Карпаты" – "Динамо" 19:30.
Второй тур
3 августа (суббота)
"Мариуполь" – "Александрия" 17:00
"Львов" – "Динамо" 19:30
"Десна" – "Ворскла" 19:30
4 августа (воскресенье)
"Олимпик" – "Колос" 17:00
"Заря" – "Днепр-1" 19:30
"Шахтер" – "Карпаты" 19:30.
Ранее УНИАН сообщал, что клубы УПЛ не смогли договориться о едином телепуле.