Даты и время: украинская Премьер-лига утвердила календарь старта сезона

Чемпионат откроют "Ворскла" и "Заря".

Стали известны даты и время проведения первых двух туров нового сезона в элитном дивизионе чемпионата Украины.

График опубликовала пресс-служба УПЛ.

Первый матч сезона-2019/20 пройдет в воскресенье, 28 июля, в Полтаве между местной "Ворсклой" и луганской "Зарей".

Донецкий "Шахтер" сыграет с "Александрией" 31 июля и "Карпатами" 4 августа. Киевское "Динамо" в первых двух турах встретится с "Карпатами" 31 июля и со "Львовом" 3 августа.

Первый тур

28 июля (воскресенье)

"Ворскла" – "Заря" 14:00

30 июля (вторник)

"Десна" – "Львов" 19:00

"Колос" – "Мариуполь" 19:00

31 июля (среда)

"Александрия" – "Шахтер" 19:00

"Днепр-1" – "Олимпик" 19:00

"Карпаты" – "Динамо" 19:30.

Второй тур

3 августа (суббота)

"Мариуполь" – "Александрия" 17:00

"Львов" – "Динамо" 19:30

"Десна" – "Ворскла" 19:30

4 августа (воскресенье)

"Олимпик" – "Колос" 17:00

"Заря" – "Днепр-1" 19:30

"Шахтер" – "Карпаты" 19:30.

Ранее УНИАН сообщал, что клубы УПЛ не смогли договориться о едином телепуле.