"Беспредел, как обычно": клубы УПЛ не смогли договориться о едином телепуле

Четыре клуба украинской Премьер-лиги проголосовали против создания единого телепула.

Клубы украинской Премьер-лиги не смогли договориться о создании единого телепула на сезон 2019-2020.

В ходе заседания участников УПЛ четыре клуба выступили против создания единого телепула. Как сообщил в Twitter журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас, идею создания телепула не поддержали "Динамо", "Днепр-1", "Заря" и "Десна". Остальные восемь клубов проголосовали "за".

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Таким образом, клубы вновь самостоятельно будут выбирать телетранслятора для показа своих домашних матчей в УПЛ. Поединки четырех клубов, которые проголосовали "против", вероятно, будет транслировать "1+1 Медиа", тогда как матчи клубов, которые проголосовали "за" - "Медиа группа Украина".

"Пула нет. Дальше будет так же, как и раньше. Беспредел, как обычно. Не можем договориться. Есть команды, которые с "плюсами" работают, есть те, кто хотят с телеканалом "Футбол". Никогда между собой не договорятся", - отметил генеральный директор "Олимпика" Алексей Антонов, которого цитирует Tribuna.com.

"Юридически телепул есть. Де-юре - есть, де-факто - нет. Большее количество клубов проголосовало за телепул, но клубы, которые против, судя по всему, готовы не пускать съемочные группы к себе на стадион", - сказал вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин.

УНИАН также сообщал о том, что клубы УПЛ не поддержали расширение чемпионата со следующего сезона.