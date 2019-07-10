Карпаты усилились футболистом Лацио (фото)
"Карпаты" объявили о переходе полузащитника "Лацио" Абукара Мохамеда.
Информацию опубликовал официальный Instagram-аккаунт клуба.
Львовяне арендовали 20-летнего центрального полузащитника на весь сезон с правом выкупа.
«Карпати» орендували Абукара Мохамеда ⠀ «Зелено-білі» орендували у римського «Лаціо» центрального півзахисника Абукара Мохамеда, гравця молодіжної збірної Фінляндії сомалійського походження. Тривалість орендної угоди з правом викупу – 1 рік. ⠀ ДОВІДКА ⠀ Абдулкадір Абукар Мохамед (Abdulkadir Abukar Mohamed) ⠀ • Народився 1 січня 1999 року в столиці Сомалі, місті Могадішо. ⠀ • Фін сомалійського походження. Разом із сім’єю переїхав у фінський Тампере у 3-річному віці. Розпочав займатися футболом у ТПВ (Тампере), де й дебютував на юнацькому рівні. У 2016-му році став гравцем іншого фінського клубу ТПС (Турку). ⠀ • На початку 2017-го року підписав контракт з римським «Лаціо». Виступав за юнацьку команду римлян, кілька разів потрапляв у заявку на матчі Серії А. ⠀ • Викликався до збірних Фінляндії різного віку, зокрема юнацької та молодіжної. ⠀ #fckl #новини_карпат #WelcomeToPride
Стоит отметить, что Мохамед является игроком молодежной сборной Финляндии. Он выступал за резервную команду "Лацио" и несколько раз попадал в заявку на матчи Серии А.
Ранее УНИАН сообщал, что "Карпаты" подписали защитника сборной Люксембурга.