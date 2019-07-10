Карпаты усилились футболистом Лацио (фото)

Львовский клуб продолжает трансферную кампанию.

"Карпаты" объявили о переходе полузащитника "Лацио" Абукара Мохамеда.

Информацию опубликовал официальный Instagram-аккаунт клуба.

Львовяне арендовали 20-летнего центрального полузащитника на весь сезон с правом выкупа.

Стоит отметить, что Мохамед является игроком молодежной сборной Финляндии. Он выступал за резервную команду "Лацио" и несколько раз попадал в заявку на матчи Серии А.

Ранее УНИАН сообщал, что "Карпаты" подписали защитника сборной Люксембурга.