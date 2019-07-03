Карпаты объявили о трансфере защитника сборной Люксембурга (фото)
22:37, 03 июля 2019Футбол
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Львовян усилил Марвин Мартинс.
Марвин Мартинс играл только в чемпионате Люксембурга / фото: ФК Карпаты
Львовские "Карпаты" официально объявили о подписании защитника сборной Люксембурга Марвина Мартинса.
Украинский клуб подписал контракт с защитником из клуба "Прогрес" Нидеркорн на два года.
24-летний Мартинс начинал карьеру в "Женесс Эш", после чего перешел в "Прогрес". В прошлом сезоне игрок сыграл 34 матча, забил три гола и сделал три ассиста.
Кроме того, правый защитник провел четыре матча в составе сборной Люксембурга, а последний — против Украины (0:1) во Львове.
Ранее УНИАН сообщал, что лучший игрок "Карпат" перешел в испанский клуб.
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