Карпаты объявили о трансфере защитника сборной Люксембурга (фото)

Львовян усилил Марвин Мартинс.

Львовские "Карпаты" официально объявили о подписании защитника сборной Люксембурга Марвина Мартинса.

Украинский клуб подписал контракт с защитником из клуба "Прогрес" Нидеркорн на два года.

24-летний Мартинс начинал карьеру в "Женесс Эш", после чего перешел в "Прогрес". В прошлом сезоне игрок сыграл 34 матча, забил три гола и сделал три ассиста.

Кроме того, правый защитник провел четыре матча в составе сборной Люксембурга, а последний — против Украины (0:1) во Львове.

Ранее УНИАН сообщал, что лучший игрок "Карпат" перешел в испанский клуб.