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В Турции назвали сумму, которую Шальке хочет получить за Коноплянку

12:19, 10 июля 2019
Футбол
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Коноплянка вряд ли останется в Шальке / фото: Bild.de

Об этом сообщило турецкое издание Fotospor.

По информации источника, "Фенербахче" все еще продолжает претендовать на вингера, а сделка может состояться в ближайшие дни.

Руководство турецкого клуба попытается договориться с "Шальке" о снижении суммы трансфера. Изначально стамбульцы планировали выделить три миллиона евро.

В прошлом сезоне Коноплянка провел в составе "Шальке" 21 матч, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

Ранее УНИАН сообщал, что Коноплянка не готовится к новому сезону с "Шальке".

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Теги: #футбол#трансферы#Шальке#Евгений Коноплянка