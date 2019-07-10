В Турции назвали сумму, которую Шальке хочет получить за Коноплянку

Немецкий клуб намерен заработать на трансфере украинца.

"Шальке" хочет выручить с трансфера полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки сумму порядка десяти миллионов евро.

Об этом сообщило турецкое издание Fotospor.

По информации источника, "Фенербахче" все еще продолжает претендовать на вингера, а сделка может состояться в ближайшие дни.

Руководство турецкого клуба попытается договориться с "Шальке" о снижении суммы трансфера. Изначально стамбульцы планировали выделить три миллиона евро.

В прошлом сезоне Коноплянка провел в составе "Шальке" 21 матч, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

Ранее УНИАН сообщал, что Коноплянка не готовится к новому сезону с "Шальке".