В Турции назвали сумму, которую Шальке хочет получить за Коноплянку
12:19, 10 июля 2019Футбол
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Немецкий клуб намерен заработать на трансфере украинца.
Коноплянка вряд ли останется в Шальке / фото: Bild.de
"Шальке" хочет выручить с трансфера полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки сумму порядка десяти миллионов евро.
Об этом сообщило турецкое издание Fotospor.
По информации источника, "Фенербахче" все еще продолжает претендовать на вингера, а сделка может состояться в ближайшие дни.
Руководство турецкого клуба попытается договориться с "Шальке" о снижении суммы трансфера. Изначально стамбульцы планировали выделить три миллиона евро.
В прошлом сезоне Коноплянка провел в составе "Шальке" 21 матч, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.
Ранее УНИАН сообщал, что Коноплянка не готовится к новому сезону с "Шальке".
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