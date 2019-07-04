Ювентус объявил о возвращении легенды клуба (фото)

Джанлуиджи Буффон вновь будет выступать за туринцев.

"Ювентус" официально объявил о подписании вратаря Джанлуиджи Буффона.

41-летний голкипер подписал контракт с чемпионами Италии до лета следующего года.

В прошлом году Буффон покинул "Ювентус" и перешел в "Пари Сен-Жермен" на правах свободного агента. В чемпионате Франции ветеран провел 17 матчей и завоевал титул, после чего покинул клуб.

До ПСЖ голкипер выступал за "Ювентус" 17 лет. Вместе с туринцами Буффон 11 раз становился чемпионом Италии, четыре раза - обладателем Кубка Италии, а также трижды выходил в финал Лиги чемпионов.

За сборную Италии вратарь провел 176 матчей и стал чемпионом мира в 2006 году.

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