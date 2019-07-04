Ювентус объявил о возвращении легенды клуба (фото)
17:31, 04 июля 2019Футбол
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Джанлуиджи Буффон вновь будет выступать за туринцев.
Джанлуиджи Буффон / REUTERS
"Ювентус" официально объявил о подписании вратаря Джанлуиджи Буффона.
41-летний голкипер подписал контракт с чемпионами Италии до лета следующего года.
Буффон подписал контракт на один сезон / фото: FC Juventus
В прошлом году Буффон покинул "Ювентус" и перешел в "Пари Сен-Жермен" на правах свободного агента. В чемпионате Франции ветеран провел 17 матчей и завоевал титул, после чего покинул клуб.
До ПСЖ голкипер выступал за "Ювентус" 17 лет. Вместе с туринцами Буффон 11 раз становился чемпионом Италии, четыре раза - обладателем Кубка Италии, а также трижды выходил в финал Лиги чемпионов.
За сборную Италии вратарь провел 176 матчей и стал чемпионом мира в 2006 году.
Ранее УНИАН сообщал, что "Атлетико" совершил рекордный трансфер в истории клуба.
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