Аргентина со второго места в группе вышла в четвертьфинал Кубка Америки (видео)

В заключительном туре группового этапа аргентинцы обыграли Катар.

В поединке третьего тура группового этапа Кубка Америки в квартете В сборная Аргентины разобралась с Катаром.

Встреча в Порту-Аллегри на стадионе "Арена ду Гремио" завершилась победой подопечных Лионеля Скалони со счетом 2:0.

Счет на 4-й минуте открыл Лаутаро Мартинес, а точку на 82-й поставил Серхио Агуэро.

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В другом матче группы сборная Колумбии обыграла команду Парагвая со счетом 1:0.

Таким образом, колумбийцы набрали 9 очков и вышли в плей-офф с первого места, а Аргентина с 4 очками - со второго. В четвертьфинале аргентинцы встретятся с Венесуэлой 28 июня.

Катар - Аргентина - 0:2

Голы: Мартинес, 4, Агуэро, 82

Катар: Аль-Шеб, Аль-Рави, Педру Мигел (Исмаил, 85), Аль-Хаджри (Абдулсалам, 77), Сальман, Будиаф, Хухи, Хатем, Афиф, Али, Халид

Аргентина: Армани, Саравия, Тальяфико, Фойт (Пеццелья, 85), Отаменди, Ло Чельсо (Акунья, 55), де Пауль, Паредес, Мартинес (Дибала, 76), Агуэро, Месси

Предупреждения: Ло Чельсо, Фойт, Али, Будиаф, Абдулсалам.

Как сообщал УНИАН, сборная Бразилии вышла в плей-офф Кубка Америки после разгрома Перу.