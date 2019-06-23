Сборная Бразилии с разгромом вышла в четвертьфинал Кубка Америки (видео)

В третьем туре группового этапа бразильцы забили пять голов команде Перу.

Сборная Бразилии одержала победу с крупным счетом в матче третьего тура группового этапа Кубка Америки против сборной Перу.

Встреча в Сан-Паулу на стадионе "Арена Коринтианс" завершилась со счетом 5:0.

"Селесао" забивали в каждом из таймов, а счет мог быть крупнее, но пенальти не реализовал Габриэл Жезус.

В другом матче группы А сборная Венесуэлы сумела разобраться с командой Боливии со счетом 3:1.

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Таким образом, Бразилия и Венесуэла заняли первое и второе места в группе А соответственно и вышли в четвертьфинал Кубка Америки. Шансы сыграть в плей-офф турнира еще остаются у Перу.

Перу - Бразилия - 0:5

Голы: Каземиро, 12, Фирмино, 19, Эвертон, 32, Дани Алвеш, 53, Виллиан, 90

Перу: Гальесе, Адвинкула, Трауко, Абрам, Араухо, Йотун (Флорес, 46), Куэва (Бальон, 67), Тапия, Поло, Герреро (Гонсалес, 55), Фарфан

Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Филипе Луис (Алекс Сандро, 57), Маркиньос, Тиаго Силва, Артур, Коутиньо (Виллиан, 77), Каземиро (Аллан, 70), Фирмино, Эвертон, Габриэл Жезус

Предупреждения: Каземиро, Йотун, Тиаго Силва, Адвинкула.

Как сообщал УНИАН, сборная Бразилии во втором туре неожиданно потеряла очки.