Сборная Украины U-20 - чемпион мира: яркие фото церемонии награждения

Украинская сборная добилась невероятного успеха, завоевав золото чемпионата мира.

Сборная Украины U-20 обыграла сборную Южной Кореи U-20 и впервые в истории стала чемпионом мира по футболу.

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В финальном матче украинцы обыграли южнокорейцев со счетом 3:1. Дублем отличился Владислав Супряга, еще один мяч на счету Георгия Цитаишвили.

На чемпионате мира подопечные Александра Петракова одержали шесть побед при одной ничьей.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин был признан лучшим вратарем чемпионата мира и получил награду из рук президента ФИФА Джанни Инфантино.

Церемония награждения сборной Украины - в фоторепортаже REUTERS.

УНИАН вел онлайн-трансляцию финала ЧМ-2019 U-20 Украина - Южная Корея.