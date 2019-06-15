Украина - Южная Корея - 3:1: онлайн и видео голов финала чемпионата мира по футболу U-20

Сборная Украины U-20 завоевала золотые медали мирового первенства.

15 июня в польском городе Лодзь прошел финал чемпионата мира по футболу U-20, в котором встречались сборные Украины и Южной Кореи.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Украина - Южная Корея.

Чемпионат мира-2019 U-20, финал

Украина - Южная Корея - 3:1

Голы: Супряга, 34, 52, Цитаишвили, 89 - Ли Кан Ин, 5 (с пенальти)

Украина: Лунин, Бескоровайный, Бондарь, Сафронов, Корниенко, Конопля, Дрышлюк, Хахлев (Чех, 57), Цитаишвили, Булеца (Кащук, 88), Супряга (Сикан, 63)

Южная Корея: Ли Кван Ен, Хван Тэ Хен, Ли Джи Соль, Ким Хьюн Ву, Ли Чжэ Ик, Чой Джун (Ли Ку Гук, 80), Ким Се Юн (Ум Вон Сан, 46), Ким Чжун Мин, Чжо Ен Ук (Чжон Се Джин, 46), Ли Кан Ин, О Се Хун

Видео голов

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Онлайн-трансляция матча

90+6 - Все! 3:1! Сборная Украины U-20 становится чемпионом мира!!!

90+6 - Штрафной был у Южной Кореи, но он принес только угловой.

90+1 - Опасно было у ворот Лунина во время углового, но Чжон Се Джину не удалось замкнуть скидку партнера по команде.

90 - Пять минут добавлено ко второму тайму.

89 - ГООООООООООООЛ! 3:1!!! Цитаишвили протащил мяч со своей половины поля, ворвался в штрафную и пробил в дальний угол! Какой гол!

88 - Вместо Булецы у Украины на поле вышел Кащук.

87 - Желтая карточка для Конопли.

86 - О Се Хун бьет головой с линии штрафной - мяч в руках у Лунина.

81 - Меньше десяти минут основного времени плюс то, что добавит арбитр остается додержать преимущество украинской сборной до победы. Видно, что уже тяжело и нашим парням, и соперникам.

80 - У Южной Кореи Чой Джуна поменял Ли Ку Гук.

79 - О Се Хун предупрежден. Желтая карточка.

76 - Опасно! Бондарь заблокировал удар с близкого расстояния.

74 - Пауза в матче для того, чтобы футболисты попили воды.

72 - Булеца сам протащил мяч и пробил - вратарь на месте.

70 - Лунин и перекладина спасают Украину!!! Какой сэйв! Среагировал на удар головой с близкого расстояния украинский голкипер, после чего мяч еще попал в перекладину.

69 - Довольно остро у ворот сборной Украины, но после рикошета мяч улетел на угловой.

65 - Корниенко! Отличный удар из-за пределов штрафной - менее чем в метре от штанги пролетел мяч.

64 - Замена. Чжон Се Джин вышел на поле у корейской сборной.

63 - Неточным ударом завершила атаку сборная Южной Кореи.

63 - Состоялась замена. Сикан поменял автора дублю Супрягу.

62 - Супряга, похоже, травмировал плечо при падении. Сикан уже готовится выйти на поле.

60 - И еще удар от Булецы. После паса Супряги бил полузащитник, но вновь неточно.

59 - Булеца решил пробить со штрафного с очень дальней дистанции - мимо.

57 - Замена у Украины. Чех вышел вместо Хахлева.

56 - Желтая карточка. Ли Чжэ Ик сбил Супрягу.

52 - ГООООООООООЛ! Украина забивает второй мяч! Супряга! 2:1! Конопля протащил мяч и отдал в штрафную на Супрягу, а форвард "Динамо" пробил низом в дальний!

50 - Булеца классно внешней стороной стопы простреливал во вратарскую, но вратарь сумел прервать передачу.

49 - Первый удар в тайме нанесли южнокорейцы. Но Чжо Ен Ук поторопился и послал мяч в сторону от ворот.

46 - Замена состоялась в перерыве у Южной Кореи. Вместо Ким Се Юна вышел Ум Вон Сан.

46 - Начался второй тайм!

45+4 - Перерыв! 1:1.

45+4 - О Се Хун пробил из-за пределов штрафной - мяч пролетел в паре метров над перекладиной.

45+2 - В центре поля и у своих штрафных заканчивают тайм команды.

45 - Четыре минуты добавлено к первому тайму.

43 - Неточным дальним ударом завершилась атака сборной Южной Кореи.

42 - Довольно опасно пытались разыгрывать в "стеночку" корейцы в штрафной соперника, но Бескаравайный не пустил соперника к мячу.

38 - Корниенко прошел по флангу и простреливал в центр, но уже за спину Супряге.

34 - ГООООООООООЛ! Украина сравнивает счет! 1:1! При стандарте у ворот корейской сборной мяч отскочил к Супряге, который развернулся и пробил в угол.

33 - Желтая карточка. Ким Хьюн Ву сбил Булецу.

32 - Булеца подготовил удар с правой, но пробил с дальней дистанции неточно.

29 - Корейская сборная заработала штрафной. Последовала подача - украинцы отбились.

27 - Арбитр приостановил матч, чтобы футболисты могли попить воды.

25 - 66% времени владеет мячом Украина, но по-настоящему опасных моментов подопечным Александра Петракова создать пока не удалось.

20 - Могло быть опасно, но Цитаишвили не сумел хорошо обработать мяч у чужой штрафной.

16 - Два подряд угловых заработали украинцы, но пробить по воротам так и не удалось.

12 - Булеца пробил со штрафного, перебросил стенку, но голкипер без особых проблем забрал мяч.

11 - Цитаишвили разогнался с мячом и был сбит. Довольно перспективный штрафной - метров 25 до ворот.

9 - Пока совершенно не клеится игра на чужой половине поля у украинской сборной.

5 - ГОЛ! Сборная Южной Кореи выходит вперед - 0:1. Ли Кан Ин реализовал пенальти. Лунин не угадал.

4 - Пенальти в ворота сборной Украины. Бескоровайный сбивал соперника прямо на линии штрафной. Арбитр посмотрел видеоповтор и решил, что нарушение было уже в штрафной.

1 - Матч начался!

Команды вышли на поле, звучат национальные гимны.

Сборная Украины будет играть в синей форме. Сборная Южной Кореи - в красной.

Стадион, на котором сыграют команды.

Сборные Украины и Южной Кореи в марте встречались в товарищеском матче. Минимальную победу в той встрече отпраздновали украинцы (1:0).

Фото с предматчевой тренировки нашей сборной.

Сборная Украины U-20 впервые в истории сыграет в финале чемпионата мира. Ранее лучшим достижением команды этого возраста был выход в 1/8 финала. Южная Корея U-20 также впервые будет бороться за золотые награды. Ранее южнокорейцы доходили максимум до полуфинала.

Украина - Южная Корея: анонс финала чемпионата мира U-20

На групповом этапе Украина одержала две победы при одной ничьей. В плей-офф подопечные Александра Петракова прошли Панаму (4:1), Колумбию (1:0) и Италию (1:0).

Южная Корея на групповой стадии дважды выиграла и один раз проиграла. В матчах навылет корейская сборная выбила из борьбы Японию (1:0), Сенегал (3:3 и 3:2 по пенальти) и Эквадор (1:0).

Украина - Южная Корея: прогноз букмекеров

Гол, благодаря которому украинская сборная U-20 впервые в истории вышла в финал.