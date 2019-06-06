Сборную Украины тепло встретили во Львове (фото, видео)

Украинские футболисты прибыли во Львов, где проведут матчи квалификации Евро-2020.

Сборная Украины прилетела из Харькова во Львов, где проведет матчи отбора на чемпионат Европы-2020 против сборных Сербии и Люксембурга.

Как сообщает официальный сайт УАФ, перелет занял 1 час 20 минут. Во Львов в составе сборной прилетело 26 футболистов.

В аэропорту имени Данила Галицкого украинских футболистов тепло встретили болельщики.

Видео было опубликовано на канале FOOTBOOM в YouTube.

Напомним, против Сербии Украина сыграет 7 июня, а против Люксембурга - 10 июня.

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболисты сборной Украины попробовали себя в роли певцов.