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Сборную Украины тепло встретили во Львове (фото, видео)

10:11, 06 июня 2019
Футбол
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Сборная Украины прилетела во Львов / фото: УАФ

Как сообщает официальный сайт УАФ, перелет занял 1 час 20 минут. Во Львов в составе сборной прилетело 26 футболистов.

В аэропорту имени Данила Галицкого украинских футболистов тепло встретили болельщики. 

фото: УАФ

Видео было опубликовано на канале FOOTBOOM в YouTube.

Напомним, против Сербии Украина сыграет 7 июня, а против Люксембурга - 10 июня.

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболисты сборной Украины попробовали себя в роли певцов.

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Теги: #сборная Украины#Евро-2020