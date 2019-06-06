Сборную Украины тепло встретили во Львове (фото, видео)
10:11, 06 июня 2019Футбол
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Украинские футболисты прибыли во Львов, где проведут матчи квалификации Евро-2020.
Сборная Украины прилетела во Львов / фото: УАФ
Сборная Украины прилетела из Харькова во Львов, где проведет матчи отбора на чемпионат Европы-2020 против сборных Сербии и Люксембурга.
Как сообщает официальный сайт УАФ, перелет занял 1 час 20 минут. Во Львов в составе сборной прилетело 26 футболистов.
В аэропорту имени Данила Галицкого украинских футболистов тепло встретили болельщики.
фото: УАФ
Видео было опубликовано на канале FOOTBOOM в YouTube.
Напомним, против Сербии Украина сыграет 7 июня, а против Люксембурга - 10 июня.
УНИАН ранее также сообщал о том, что футболисты сборной Украины попробовали себя в роли певцов.
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