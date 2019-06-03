Мемориал Лобановского: Украина без проблем пробилась в финал
21:21, 03 июня 2019Футбол
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Молодежная сборная Украины (U-21) в полуфинальном матче разгромила сверстников из Кипра.
Сборная Украины (U-21) обыграла сборную Кипра / фото: УАФ
Молодежная сборная Украины (U-21) вышла в финал турнира памяти легендарного Валерия Лобановского.
В полуфинальном матче подопечные Руслана Ротаня разгромили Кипр.
В составе украинской сборной отличились Олег Кожушко и Дмитрий Топалов. Кроме того, один мяч киприоты отправили в собственные ворота.
В финальном матче Украина 5 июня встретится с Израилем.
Украина U 21 - Кипр U 21 - 3:0
Голы: Кожушко, 29, Папамичалис (автогол), 46, Топалов, 57
Украина: Кожухарь (Трубин, 69), Быков, Топалов (Вакулко, 63), Леднев (Мудрык, 59), Козак (Крыськив, 59), Алибеков, Кожушко (Мосийчук, 62), Смирный (Лунев, 69), Семенихин, Якимец, Стецков.
УНИАН также сообщал о том, что сборная Украины (U-20) с разгромом вышла в четвертьфинал чемпионата мира.
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