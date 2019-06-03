Сборная Украины с разгромом вышла в четвертьфинал молодежного чемпионата мира (видео)

В матче 1/8 финала украинцы обыграли сборную Панамы.

Молодежная сборная Украины пробилась в четвертьфинал чемпионата мира-2019 (U-20).

В поединке 1/8 финала украинцы со счетом 4:1 разгромили сборную Панамы.

Дублем у Украины отличился Даниил Сикан, уже третий мяч на турнире забил защитник Денис Попов, а также голом отметился Сергей Булеца.

Сборная Украины U-20 впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

В борьбе за выход в полуфинал украинцы 7 июня сразятся со сборной Колумбии, которая в 1/8 финала по пенальти прошла Новую Зеландию.

Украина U-20 - Панама U-20 - 4:1

Голы: Сикан, 23, 45+1, Попов, 41, Булеца, 83 - Уокер, 50

Украина: Лунин, Конопля, Бондарь, Попов, Бескоровайный, Корниенко, Дришлюк, Чех, Цитаишвили (Кащук, 63), Сикан (Супряга, 67), Булеца (Устыменко, 85).

Панама: Димас, Р.Родригес, Харви, Гамбоа, Трехос, Бенитес (Т.Родригес, 72), Уэст, Уокер, Гриффитс, Валанта (Маккензи, 64), Бристан (Варгас, 46)

Как сообщал УНИАН, в предыдущем матче на турнире Украина сыграла вничью с Нигерией и вышла в плей-офф с первого места в группе.